ONU limita su personal en la cumbre climática COP30 por motivos de alojamiento

Por Kate Abnett

BRUSELAS, 15 sep (Reuters) - Los elevados precios de los hoteles para la cumbre del clima COP30 de noviembre en Brasil han llevado a las Naciones Unidas a instar a su personal a limitar la asistencia, mientras las delegaciones gubernamentales siguen tratando de encontrar habitaciones que se ajusten a sus presupuestos.

La medida se conoce cuando las delegaciones están cada vez más preocupadas por el costo del alojamiento en la ciudad costera amazónica de Belem, sede de la COP30.

Brasil está trabajando para casi duplicar las plazas hoteleras disponibles, pero el aumento de los precios del alojamiento ha avivado los llamamientos de algunos Gobiernos para que se traslade la conferencia, algo que las autoridades brasileñas han rechazado.

"En vista de las limitaciones de capacidad de Belem, me gustaría pedir amablemente a los jefes (...) de la ONU, organismos especializados y otras organizaciones pertinentes que revisen el tamaño de sus delegaciones en la COP30 y reduzcan el número cuando sea posible", dijo el secretario ejecutivo de la secretaría del clima de la ONU (CMNUCC), Simon Stiell.

Un portavoz de la presidencia brasileña de la COP30 no respondió inmediatamente a una petición de comentarios. La CMNUCC no emitió ninguna petición de este tipo antes de la cumbre climática de la ONU celebrada el año pasado en Bakú (Azerbaiyán).

Casi todos los Gobiernos del mundo se reunirán en la cumbre anual de la ONU para negociar medidas para frenar el cambio climático. (Reporte de Catalina Abnett. Información adicional de Lisandra Paraguassu. Edición en español de Daniela Desantis)