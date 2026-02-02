ONU: Lula apoya a Bachelet como secretaria general

"Su experiencia, liderazgo y compromiso con el multilateralismo", añadió Lula, "la capacitan para liderar las Naciones Unidas en un contexto internacional marcado por el conflicto, la desigualdad y los retrocesos democráticos", agregó.

Para el presidente brasileño, la trayectoria de Bachelet es pionera. Fue la primera mujer en presidir Chile en dos ocasiones y la primera en ocupar los cargos de Ministra de Defensa y Ministra de Salud. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, desempeñó un papel decisivo en la creación y consolidación de ONU Mujeres, como su primera directora ejecutiva, dando alcance institucional a la agenda de igualdad. Como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, trabajó para proteger a los más vulnerables, promover el reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, y dar voz a quienes más necesitan ser escuchados". (ANSA).