ONU: Melania en el Consejo de Seguridad elogia la IA

Melania, única primera dama en presidir el Consejo de Seguridad de la ONU en la historia, no mencionó en su discurso la guerra desatada por su esposo, Donald Trump, e Israel con sus ataques a Irán.

Sin embargo, la vicesecretaria general de la ONU, Rosemary DiCarlo, sí abordó el tema: "hoy nos enfrentamos al mayor número de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial. El número de civiles muertos en estos conflictos es el más alto en décadas. Cuando estallan los conflictos, los niños se encuentran entre quienes sufren las consecuencias más graves".

Melania escuchó impasible: "en los últimos dos días, las escuelas en Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Irán y Omán han cerrado y han pasado a la enseñanza a distancia debido a las operaciones militares en curso en la región", declaró DiCarlo.

Informes de Irán hablan de la muerte de decenas de niñas, presumiblemente tras un ataque a una escuela primaria.

En una reunión surrealista dadas las operaciones militares en curso, Melania no mencionó las recientes redadas. Sin embargo, en una vaga referencia a la Operación Furia pica, expresó sus más sinceras condolencias a las familias que perdieron a sus héroes que sacrificaron sus vidas por la libertad.

La esposa de Trump expresó sus mejores deseos de pronta recuperación a los heridos. "los tengo presentes en mis pensamientos y oraciones durante estos momentos difíciles".

(ANSA).