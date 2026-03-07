ONU: michelle bachelet presenta candidatura a secretaria general ante grupo de áfrica

Dicha agrupación está compuesta por los 54 Estados miembros de la Unión Africana.

La política chilena ratificó su compromiso con el fortalecimiento del multilateralismo y las medidas de desarrollo, con especial atención a África, y también hizo énfasis en iniciativas como la Agenda 2063, así como con el avance de la posición del continente africano en los asuntos internacionales.

El mandato del actual Secretario General de la ONU, António Guterres, finalizará el próximo 31 de diciembre de 2026 y la búsqueda de un sucesor comenzó ya a finales de 2025, con especial atención a la posibilidad de elegir a la primera mujer para dirigir la organización. (ANSA).