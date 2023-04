ONU: Personal de Afganistán se queda en casa como protesta

Naciones unidas (ap) — naciones unidas informó que los 3.330 afganos que trabajan para la organización se quedaron en sus hogares el jueves por segundo día consecutivo para protestar por la prohibición del talibán a que el personal femenino de la onu trabaje en el país, al tiempo que siguió presionando para que se revirtiera la decisión.

El Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo una reunión de emergencia sobre la medida del Talibán e hizo un llamado para que se anule la prohibición.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, reiteró la insistencia de la ONU en que todo el personal es necesario para brindar ayuda a millones de personas, y enfatizó que “las mujeres afganas no serán sustituidas por hombres”. También dijo que Naciones Unidas no quiere llegar a una situación en la que sustituya a las mujeres afganas por extranjeras, las cuales no tienen prohibido trabajar en el país.

Dujarric explicó que, culturalmente, siempre es mejor que sean los propios ciudadanos de un país los que presten ayuda a su población local. La ONU tiene unos 3.900 empleados en Afganistán, de los cuales unos 3.300 son afganos y 600 extranjeros. El total incluye también 600 mujeres afganas y 200 de otros países.

En la reunión privada del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la prohibición del Talibán, los miembros fueron informados por la representante especial del secretario general para Afganistán, Roza Otunbayeva, quien dirigió las conversaciones del miércoles con el ministro de Asuntos Exteriores del Talibán, Amir Khan Muttaqi, para pedir la revocación de su decisión.

El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, actual presidente del consejo, comentó después a los reporteros que “todos estaban consternados por la decisión que había tomado el Talibán”.

“La cuestión ahora es cómo abordarlo, y acordamos trabajar en un producto del consejo... que sea útil y equilibrado”, comentó.

El embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, dijo que el gobierno del presidente Joe Biden considera que la prohibición es “básicamente otro intento del Talibán de borrar a las mujeres y niñas afganas de la sociedad”.

El miércoles, Naciones Unidas señaló que la prohibición era una violación “sin precedentes” de los derechos de las mujeres, que es ilegal bajo el derecho internacional e inaceptable para los 193 miembros de la organización internacional.

AP