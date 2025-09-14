ONU pide identificar a los autores intelectuales del crimen de ambientalista hondureño

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras demandó este domingo "identificar y enjuiciar" a los autores intelectuales del asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido hace un año.

El activista López, de 46 años, fue asesinado a tiros la noche del 14 de septiembre de 2024 al salir de una iglesia al noreste de Tegucigalpa. El crimen fue condenado por Naciones Unidas y por el papa Francisco.

A inicios de septiembre, un juzgado elevó a juicio oral y público el caso contra Oscar Alexis Guardado, Daniel Juárez y Lenis Adonis Cruz, acusados "de los delitos de asesinato y asociación para delinquir". Si los declaran culpables podrían recibir de 15 a 20 años de cárcel.

"Si bien existen avances en el proceso penal contra presuntos autores materiales, el derecho a la verdad, la justicia y la reparación exige también identificar y enjuiciar a los autores intelectuales", dijo la OACNUDH en un comunicado.

López se oponía a una mina de óxido de hierro a cielo abierto en la reserva forestal Botaderos, a la que acusaba de contaminar el ambiente.

Para el Alto Comisionado, López fue un defensor del derecho a un medio ambiente "limpio, saludable y sostenible", que luchó por la protección del parque nacional Montaña Botaderos.

"Su lucha sigue siendo un faro de esperanza para las comunidades y para Honduras. Honrar su memoria implica garantizar justicia plena, proteger a quienes defienden los bienes comunes y asegurar que nunca más se repita una tragedia como la suya", declaró el representante de la OACNUDH para Honduras, Juan Carlos Monge.

El sábado, el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher, encabezó una caminata por las calles de la capital hondureña para rendir homenaje a López.

