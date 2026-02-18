Onu, 'siete años para retirar todos los escombros de Gaza'

Tras una visita de tres días a Cisjordania y Gaza, declaró que "nunca había visto nada peor".

El primer obstáculo a superar, según De Croo, es la retirada de escombros. El director del PNUD estima que solo se ha retirado el 0,5% de los escombros acumulados durante dos años de guerra entre Israel y Hamás. "Al ritmo actual, se necesitarán siete años para retirar todos los escombros", advirtió De Croo.

"Estas pilas de hormigón", enfatizó, "no son solo un obstáculo urbano; también representan un riesgo permanente para la salud y la seguridad, en particular debido a las municiones sin detonar que permanecen enterradas en su interior.

Hoy, añadió, "el 90% de los habitantes de Gaza vive entre estos escombros", una situación que hace ilusoria cualquier estabilización duradera. El funcionario de la ONU añadió que la población se ve obligada a sobrevivir en refugios que "difícilmente podrían llamarse tiendas de campaña, de tan rudimentarios que son".

El PNUD ha preparado viviendas temporales, un equilibrio entre el alojamiento de emergencia y la reconstrucción sostenible. Ya se han instalado alrededor de 500 unidades y 4.000 están listas para su despliegue.

Sin embargo, la magnitud de las necesidades supera con creces estas capacidades. Se necesitan entre 200.000 y 300.000 unidades adicionales simplemente para garantizar condiciones de vida menos precarias. (ANSA).