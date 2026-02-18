LA NACION

Onu, 'siete años para retirar todos los escombros de Gaza'

Onu, 'siete años para retirar todos los escombros de Gaza'
Onu, 'siete años para retirar todos los escombros de Gaza'

Tras una visita de tres días a Cisjordania y Gaza, declaró que "nunca había visto nada peor".

El primer obstáculo a superar, según De Croo, es la retirada de escombros. El director del PNUD estima que solo se ha retirado el 0,5% de los escombros acumulados durante dos años de guerra entre Israel y Hamás. "Al ritmo actual, se necesitarán siete años para retirar todos los escombros", advirtió De Croo.

"Estas pilas de hormigón", enfatizó, "no son solo un obstáculo urbano; también representan un riesgo permanente para la salud y la seguridad, en particular debido a las municiones sin detonar que permanecen enterradas en su interior.

Hoy, añadió, "el 90% de los habitantes de Gaza vive entre estos escombros", una situación que hace ilusoria cualquier estabilización duradera. El funcionario de la ONU añadió que la población se ve obligada a sobrevivir en refugios que "difícilmente podrían llamarse tiendas de campaña, de tan rudimentarios que son".

El PNUD ha preparado viviendas temporales, un equilibrio entre el alojamiento de emergencia y la reconstrucción sostenible. Ya se han instalado alrededor de 500 unidades y 4.000 están listas para su despliegue.

Sin embargo, la magnitud de las necesidades supera con creces estas capacidades. Se necesitan entre 200.000 y 300.000 unidades adicionales simplemente para garantizar condiciones de vida menos precarias. (ANSA).

ANSA
Conforme a
The Trust Project