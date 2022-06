ONU: Violencia en Sahel enviaría más refugiados a Europa

GINEBRA (AP) — El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, señaló que “Europa debería estar mucho más preocupada” de que más personas de la región africana del Sahel puedan tratar de desplazarse hacia el norte para escapar de la violencia, de las crisis climáticas como las sequías y las inundaciones, y del impacto de la creciente escasez de alimentos causada por la invasión rusa a Ucrania.

Grandi pidió mayores esfuerzos para alcanzar la paz en el mundo, en momentos en que los conflictos y las crisis como las que azotan Ucrania, Venezuela, Myanmar y Siria, entre otros, han obligado a más de 100 millones de personas a abandonar sus hogares, y desplazarse dentro de sus propios países o al extranjero.

La Agencia de la ONU para los Refugiados emitió el jueves el reporte más reciente de las “Tendencias Globales”, el cual señala que más de 89 millones de personas habían sido desplazadas por conflictos, cambio climático, violencia y violaciones a los derechos humanos en 2021. Esa cantidad ha aumentado debido a que por lo menos 12 millones de personas huyeron de sus hogares en Ucrania hacia otras partes del país o al extranjero después de que empezó la invasión rusa el 24 de febrero.

Este año, el mundo también enfrenta una creciente inseguridad alimentaria, en parte debido a que Ucrania es un importante granero para Europa y porque la guerra ha afectado fuertemente las exportaciones de cereales.

La Unión Africana, cuyo continente depende de las importaciones de trigo y otros alimentos de Ucrania, ha pedido ayuda para acceder a los cereales que están en los silos ucranianos y no pueden salir de los puertos de la nación debido al bloqueo naval ruso en el Mar Negro.

La ACNUR señaló que 2021 fue el 15to año consecutivo en el que se registra un aumento anual en el número de personas desplazadas dentro de sus propios países, a más de 53 millones. Entre las razones por las que tuvieron que abandonar sus hogares está: el incremento en la violencia en sitios como Myanmar, la guerra en la región Tigray de Etiopía y las insurgencias extremistas en el Sahel, sobre todo en Burkina Faso y Mali.

Grandi dijo que el Sahel ya se ha enfrentado a años de sequías e inundaciones, a una desigualdad en la riqueza, educación y acceso a la atención médica, y a un mal gobierno. La creciente inseguridad alimentaria y los conflictos se han añadido a las presiones.

“La gente sigue sufriendo: no tienen comida, no tienen agua, no tienen vivienda y tienen que huir”, señaló. “Estoy muy preocupado por el Sahel. No creo que hablemos lo suficiente de esta región que, por cierto, está muy cerca de Europa. Y pienso que Europa debería estar mucho más preocupada”.

Apuntó que el mundo enfrentaba eventos que obligaban a los refugiados a huir incluso antes de que estallara la guerra en Ucrania.

“Actualmente todos estamos enfocados en Ucrania, pero Ucrania viene después de una serie de otras emergencias”, puntualizó.