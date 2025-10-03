OpenAI ahora vale US$500.000 millones, y posiblemente es la startup más valiosa del mundo

OpenAI podría ser ahora la startup más valiosa del mundo, por delante de SpaceX de Elon Musk y de la empresa matriz de TikTok, ByteDance, después de que realizó una venta secundaria de acciones con el fin de retener a sus empleados.

Empleados y exempleados de OpenAI vendieron US$6600 millones en acciones a un grupo de inversores, elevando la valoración de la empresa privada de inteligencia artificial a US$500.000 millones, según una fuente con conocimiento del acuerdo que no estaba autorizada para discutirlo públicamente.

Los inversores que compraron las acciones fueron Thrive Capital, Dragoneer Investment Group y T. Rowe Price, junto con el gigante tecnológico japonés SoftBank y MGX, de los Emiratos Árabes Unidos, dijo la fuente el jueves.

La valoración refleja altas expectativas para el futuro de la tecnología de IA y extiende la trayectoria notable de OpenAI desde su inicio como un laboratorio de investigación sin fines de lucro en 2015.

Pero dado que la empresa creadora de CharGPT aún no genera ganancias, también podría amplificar las preocupaciones sobre una burbuja en el sector de la IA si los productos de IA generativa diseñados por OpenAI y sus competidores no cumplen con las expectativas de los inversores que están canalizando miles de millones de dólares a investigación y desarrollo.

El director general de OpenAI, Sam Altman, ha tratado de restar importancia a esas preocupaciones, más recientemente la semana pasada, cuando recorrió un complejo de centros de datos que se está construyendo para operar los sistemas de IA de la empresa en Abilene, Texas.

"Entre los 10 años que ya hemos estado operando y las muchas décadas que tenemos por delante, habrá auges y caídas", dijo Altman cuando se le preguntó sobre una burbuja. "La gente sobreinvertirá y perderá dinero, y subinvertirá y perderá muchos ingresos".

Agregó que "haremos algunas asignaciones de capital tontas" y habrá altibajos a corto plazo, pero que "a lo largo del arco que tenemos que planificar, estamos seguros de que esta tecnología impulsará una nueva ola de crecimiento económico sin precedentes", junto con avances científicos, mejoras en la calidad de vida y "nuevas formas de expresar creatividad".

Esta semana, OpenAI lanzó dos empresas comerciales: una asociación con Etsy y Shopify para compras en línea a través de ChatGPT, y una aplicación de redes sociales, Sora, para generar y compartir videos de IA.

OpenAI ha estado pasando problemas para ofrecer a los inversores y al personal los mismos beneficios y compensaciones que los gigantes tecnológicos que cotizan en bolsa con los que compite.

La empresa matriz de Facebook, Meta Platforms, en particular, ha estado en una ola de contrataciones de ingenieros de IA de élite, y en junio hizo una inversión de US$14.300 millones en la empresa Scale AI y reclutó a su director general Alexandr Wang.

La subsidiaria con fines de lucro de OpenAI, valorada en US$500.000 millones, está técnicamente controlada por la junta de la organización sin fines de lucro de OpenAI, y ambas todavía están obligadas a perseguir el propósito caritativo de la organización sin fines de lucro.

Las asociaciones de OpenAI con grandes empresas y sus planes para cambiar su estructura corporativa han atraído el escrutinio de los reguladores, incluidos los fiscales generales de California y Delaware, que supervisan las organizaciones benéficas que operan o están constituidas en sus estados.

La empresa ha realizado grandes acuerdos en las últimas semanas con Oracle y SoftBank, sus socios en una empresa de centros de datos llamada Stargate, y con el fabricante de chips Nvidia, que fabrica los chips especializados que esos centros de datos necesitan. Al mismo tiempo, ha reducido su dependencia en su viejo patrocinador Microsoft.

En septiembre, OpenAI anunció que había llegado a un acuerdo tentativo con Microsoft sobre la futura participación de su organización sin fines de lucro en su corporación con fines de lucro, pero publicó pocos detalles.

También abrió inscripciones para que organizaciones sin fines de lucro soliciten US$50 millones en financiamiento de OpenAI, un programa que lanzó en respuesta a las recomendaciones de una junta asesora. Las subvenciones se destinarán a proyectos que aumenten la comprensión pública de la IA, apoyen el diseño de IA para usos que las comunidades desean y aumenten las oportunidades económicas. El plazo para esas solicitudes cierra el 8 de octubre.

La periodista de The Associated Press Thalia Beaty contribuyó a este despacho

The Associated Press y OpenAI tienen un acuerdo de licencia y tecnología que permite a OpenAI acceder a parte de los archivos de texto de AP. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.