OpenAI alcanza los US$500.000 millones de valoración y se convierte en la mayor 'startup'

MADRID, 2 Oct. 2025 (Europa Press) - OpenAI, la firma tecnológica responsable de ChatGPT, ha finalizado un acuerdo de venta secundaria de acciones por parte de empleados actuales y anteriores por importe de unos US$6600 millones (5621 millones de euros), que elevaría la valoración de la empresa a un récord de US$500.000 millones (425.864 millones de euros), lo que convertiría a la compañía dirigida por Sam en la 'startup' más grande del mundo. De este modo, la valoración de OpenAI superaría ampliamente el nivel anterior de unos US$300.000 millones (255.518 millones de euros) y permitiría a la empresa de IA adelantar en valor a SpaceX, propiedad de Elon Musk, cuya valoración ronda los US$400.000 millones (340.691 millones de euros). Según indicó a Bloomberg una persona familiarizada con la transacción, empleados actuales y anteriores de OpenAI vendieron cerca de US$6600 millones en acciones a inversores como Thrive Capital, SoftBank Group, Dragoneer Investment Group, MGX y T. Rowe Price. En este sentido, la fuente apuntó que la cifra finalmente colocada a través de esta venta secundaria de acciones fue inferior a los más de US$10.000 millones autorizados por la empresa, lo podría significar que los empleados actuales y anteriores de OpenAI confían en la viabilidad a largo plazo del negocio.