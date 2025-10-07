OpenAI anuncia un "gran enfoque" en el crecimiento empresarial con una serie de alianzas

Por Deepa Seetharaman y Kenrick Cai

SAN FRANCISCO, 6 oct (Reuters) -

OpenAI promocionó el lunes en su conferencia de desarrolladores nuevas alianzas para incorporar sus productos de inteligencia artificial (IA) a diversos sectores, con el objetivo de trasladar a su negocio empresarial el fuerte impulso del que goza entre los consumidores.

"Es de esperar un gran enfoque en apostar por el segmento empresarial", dijo Sam Altman, CEO de OpenAI, a los periodistas en una rueda de prensa posterior a su discurso inaugural en el Fort Mason Center de San Francisco. La empresa reveló una serie de colaboraciones con empresas como Spotify, Zillow y Mattel, al tiempo que presentaba un conjunto de nuevas herramientas para ayudar a los desarrolladores a crear nuevas aplicaciones.

Entre ellas, una forma de que otras aplicaciones se conecten a ChatGPT y permitan al usuario hacer preguntas o realizar tareas en la aplicación. Un ingeniero hizo una demostración en directo de cómo se puede utilizar ChatGPT para generar una lista de reproducción en Spotify, o pedir a Zillow que reduzca una lista de propiedades para mostrar solo las que tienen tres dormitorios y tres baños.

Los ejecutivos dijeron que este era el comienzo de una visión más amplia de la transformación de ChatGPT en un portal central donde los usuarios pueden acceder a una gama más amplia de servicios.

"Lo que vamos a ver en los próximos seis meses es una evolución de ChatGPT, que pasará de ser una aplicación muy, muy útil a algo que se parezca un poco más a un sistema operativo", dijo Nick Turley, responsable de ChatGPT.

Greg Brockman, presidente de OpenAI, subrayó que OpenAI estaba "comprometida a construir la mejor plataforma empresarial".

La noticia de las alianzas de OpenAI hizo subir inicialmente las acciones de algunos de sus socios, como Zillow y Figma, una señal de cómo el aval del fabricante de ChatGPT se ha convertido en una forma de legitimar el posicionamiento de las empresas en IA. Más temprano el lunes, las acciones de AMD subieron más de un 34% tras firmar un para suministrar chips a OpenAI.

Spotify dijo en un comunicado de prensa sobre su asociación que no compartiría datos de usuarios con OpenAI para entrenar modelos. A la pregunta de si la misma política se aplicaba a los demás acuerdos, Turley respondió que se atendría a las preferencias que los usuarios seleccionaran en su configuración de datos.

OpenAI siempre había planeado dirigirse al mercado empresarial, pero sus modelos de IA no estaban preparados para las elevadas exigencias de los casos de uso empresarial, según Altman.

"Necesitábamos mejorar los modelos.

“Ahora los modelos están listos”, dijo, añadiendo que la empresa había seleccionado “unas cuantas asociaciones activas tempranas”.

Brockman dijo que el trabajo que llevó a que sus modelos lograran una autoproclamada medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas generaría beneficios para empresas en otros aspectos. OpenAI y otros gigantes tecnológicos como Alphabet y Microsoft han cortejado los acuerdos de IA empresarial para ayudar a justificar aumentos masivos del gasto, aunque hasta ahora los beneficios en el sector no han estado a la altura de la inversión, según muestran encuestas recientes.

El mes pasado, el fabricante de ChatGPT esbozó nuevos y ambiciosos planes para construir un billón de dólares o más de capacidad informática y lanzó una aplicación viral de generación de vídeos de IA llamada Sora, que se ha disparado a lo más alto de la clasificación de aplicaciones de Apple.

Todo ello ha convertido a OpenAI en una operación con enormes pérdidas de dinero hasta la fecha. Altman dijo que “no estaba entre mis 10 principales preocupaciones, pero obviamente algún día tenemos que ser muy rentables”.

Los movimientos del lunes son los más recientes de una serie de anuncios de OpenAI, que desencadenó el auge de la IA moderna con el lanzamiento de ChatGPT hace unos tres años.

Muchas de las ambiciones de Altman son audaces y costosas incluso para los estándares de Silicon Valley, lo que ha provocado cierta inquietud entre los inversores tecnológicos sobre si las inversiones en IA son o no una burbuja.

Altman dijo durante la sesión de preguntas y respuestas que muchas áreas de la industria de la IA son “algo burbujeantes”, pero que “se creará valor real”.

(Información de Deepa Seetharaman y Kenrick Cai en San Francisco; edición de Pooja Desai y Christopher Cushing; edición en español de Paula Villalba)