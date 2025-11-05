OpenAI aún no está trabajando en su salida a bolsa, dice WSJ

(Añade detalles)

5 nov (Reuters) - La presidenta financiera de OpenAI, Sarah Friar, dijo que "no está previsto" que la empresa salga a bolsa en el corto plazo, informó el miércoles el Wall Street Journal.

En su intervención en la conferencia Tech Live del WSJ, Friar dijo que la compañía de inteligencia artificial está dando prioridad al crecimiento y la investigación por sobre la rentabilidad, y que sus recientes cambios estructurales no son señal de una inminente salida a bolsa.

OpenAI no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

La semana pasada, Reuters informó de que OpenAI estaba sentando las bases para una Oferta Pública Inicial (OPI) que podría valorar la empresa en hasta 1 billón de dólares. (Reporte de Kritika Lamba en Bengaluru; editado en Español por Manuel Farías)