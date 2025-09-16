OpenAI contrata al exdirector financiero de xAI, Mike Liberatore

16 sep (Reuters) -

OpenAI ha contratado a Mike Liberatore, antiguo jefe de finanzas de xAI de Elon Musk, para que sea el director financiero de la empresa emergente de inteligencia artificial, responsable de supervisar su infraestructura de inteligencia artificial (IA), según dijo un portavoz de la empresa a Reuters el martes.

Liberatore, que abandonó xAI en julio después de solo tres meses en el puesto, dependerá de la directora financiera Sarah Friar y trabajará con el equipo de Greg Brockman, encargado de ampliar el acceso de OpenAI a la computación, dijo el portavoz.

La CNBC, que fue la primera en informar de la noticia, dijo que Liberatore empezará a desempeñar sus funciones el martes. Liberatore, que también fue ejecutivo de Airbnb, participó en la ampliación de la deuda de xAI por valor de US$5000 millones en junio y en otra inversión estratégica de capital por valor de US$5000 millones.

Su nombramiento se produce en un clima de rivalidad entre la empresa de Musk y OpenAI, así como de una feroz batalla entre las empresas tecnológicas por el talento en IA.

Musk, cofundador de OpenAI, demandó el año pasado a la empresa y a su consejero delegado, Sam Altman, por desviarse supuestamente de su misión original de beneficiar a la humanidad. OpenAI contrademandó a Musk en abril por acoso.

(Información de Nilutpal Timsina y Gnaneshwar Rajan en Bengaluru; edición de Sumana Nandy y Janane Venkatraman; edición en español de Paula Villalba)