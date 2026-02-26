OpenAI convertirá a Londres en su mayor centro de investigación fuera de Estados Unidos

LONDRES, 26 feb (Reuters) - OpenAI, desarrollador de ChatGPT, anunció el jueves que convertiría ‌a Londres en ‌su ⁠mayor centro de investigación fuera de Estados Unidos, citando el ecosistema tecnológico británico como un ​entorno ideal ⁠para invertir ⁠y desarrollar nuevos sistemas de inteligencia artificial.

La medida se ​suma al impulso del Reino Unido para posicionarse como ‌una "superpotencia en IA" y sede ​de la investigación de vanguardia, ​en un momento en el que los gobiernos compiten por atraer la inversión de los principales desarrolladores de modelos.

Mark Chen, director de investigación de OpenAI, dijo que la combinación de ​talento, universidades líderes e instituciones científicas respetadas en el mundo que ofrece ⁠el país le da ventaja en un sector que los gobiernos de ‌todo el mundo consideran estratégicamente importante.

La ministra de Tecnología, Liz Kendall, dijo que la expansión de OpenAI en Londres era un "gran voto de confianza".

"También reafirma el liderazgo mundial del Reino Unido como lugar para impulsar la innovación ‌en IA que sea segura y transformadora", dijo Kendall en un ⁠comunicado.

OpenAI no ha dado detalles específicos sobre ‌el plan, como el tamaño de la inversión ⁠o el número de puestos ⁠de trabajo que supondría. Actualmente, cuenta con más de 30 empleados en su equipo de Londres.

La empresa, cuya sede europea se encuentra en Dublín, abrió su primera oficina internacional ‌en Londres en 2023, ​con equipos que trabajan en el software y la infraestructura necesarios para desarrollar y ejecutar sus modelos de IA. (Reporte de Sam Tabahriti; edición ‌de William James; editado en español por Ricardo Figueroa)