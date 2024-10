Openai dice a un inversor que no participe en cinco startups de ia

Por Anna Tong, Kenrick Cai y Krystal Hu

2 oct (Reuters) - Inversores globales como Thrive Capital y Tiger Global destinaron 6.600 millones de dólares a OpenAI, pero el fabricante de ChatGPT buscó un compromiso aún mayor que solo el capital: también quiere que los inversores se abstengan de financiar a cinco empresas a las que perciben como competidoras cercanas, dijeron fuentes a Reuters. La lista de empresas incluye rivales que desarrollan grandes modelos lingüísticos como Anthropic y xAI de Elon Musk, además de la nueva empresa del cofundador de OpenAI, Ilya Sutskever, Safe Superintelligence (SSI). Las compañías compiten con OpenAI y cuentan con miles de millones de financiación. En la conversación de OpenAI con los inversores también se mencionaron dos empresas de aplicaciones de IA, entre ellas Perplexity y la de búsquedas Glean, que apuntan a las empresas, lo que sugiere que planea vender más de sus herramientas a empresas y usuarios finales para aumentar sus fuentes de ingresos. OpenAI, Perplexity y SSI no quisieron hacer comentarios. Anthropic y Glean no respondieron de inmediato. No fue posible contactar con XAI para que hiciera comentarios.

Financial Times y Wall Street Journal informaron por primera vez de algunas de las empresas de la lista.

(Reporte de Krystal Hu, Anna Tong y Kenrick Cai en Nueva York; edición en español de Javier López de Lérida)

