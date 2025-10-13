OpenAI elige a Broadcom para fabricar su primer procesador de IA en el más reciente acuerdo de chips

13 oct (Reuters) - OpenAI se asoció con Broadcom para crear sus primeros procesadores de inteligencia artificial, la más reciente alianza de chips para el desarrollador de ChatGPT en su carrera por conseguir la potencia de cálculo necesaria para satisfacer la creciente demanda de sus servicios.

Las acciones de Broadcom subían más de un 7% en las primeras operaciones.

Las empresas dijeron el lunes que OpenAI diseñaría los chips, que Broadcom desarrollará e implementará a partir de la segunda mitad de 2026. Las compañías desplegarán 10 gigavatios de chips personalizados, cuyo consumo energético equivale aproximadamente a las necesidades de más de 8 millones de hogares estadounidenses o cinco veces la electricidad producida por la presa Hoover.

El acuerdo es el más reciente de una serie de inversiones masivas en chips de IA que han puesto de relieve el creciente apetito de la industria tecnológica por la potencia de cálculo en su carrera por construir sistemas que igualen o superen la inteligencia humana.

La semana pasada, OpenAI dio a conocer un acuerdo de suministro de chips de IA de 6 gigavatios con AMD que incluye una opción de compra de una participación en el fabricante de chips, días después de revelar que Nvidia planea invertir hasta US$100.000 millones en la empresa emergente y proporcionarle sistemas de centros de datos con al menos 10 gigavatios de capacidad.

"La asociación con Broadcom es un paso fundamental en la construcción de la infraestructura necesaria para liberar el potencial de la IA", dijo Sam Altman, presidente ejecutivo de OpenAI.

Los detalles financieros del acuerdo no se revelaron y no quedó inmediatamente claro cómo OpenAI financiaría el acuerdo.

AUGE DE LOS CHIPS PERSONALIZADOS

La alianza con Broadcom, de la que Reuters informó por primera vez el año pasado, sitúa a OpenAI entre gigantes de la computación en nube como Google, propiedad de Alphabet, y Amazon.com, que están desarrollando chips personalizados para satisfacer la creciente demanda de IA y reducir la dependencia de los costosos procesadores de Nvidia, cuyo suministro es limitado.

Este enfoque no es una apuesta segura.

Esfuerzos similares de Microsoft y Meta han sufrido retrasos o no han logrado igualar el rendimiento de los chips de Nvidia, según medios de comunicación, y los analistas creen que los chips personalizados no suponen una amenaza para el dominio de Nvidia a corto plazo.

Sin embargo, el auge de los chips personalizados ha convertido a Broadcom -conocida desde hace tiempo por su hardware de redes- en una de las grandes triunfadoras del auge de la IA generativa, y sus acciones se han multiplicado casi por seis desde finales de 2022.

La compañía reveló en septiembre un pedido de chips de IA personalizados por valor de US$10.000 millones de un nuevo cliente no identificado que algunos analistas y observadores del mercado especularon que era OpenAI.

Broadcom y OpenAI dijeron el lunes que el despliegue de los nuevos chips personalizados se completaría a finales de 2029, basándose en sus actuales acuerdos de codesarrollo y suministro.

Los nuevos sistemas se ampliarán íntegramente con Ethernet y otros equipos de red de Broadcom, lo que dará a la empresa ventaja sobre rivales más pequeños como Marvell Technology y supondrá un reto para la solución de red InfiniBand de Nvidia.

(Reporte de Max Cherney en San Francisco y Arsheeya Bajwa en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)