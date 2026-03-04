OpenAI está considerando firmar un contrato con la OTAN, según una fuente

Por Hyunsu Yim

3 mar (Reuters) -

OpenAI está considerando un contrato para implementar su tecnología de inteligencia artificial en las redes "no clasificadas" de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), según informó el martes una fuente cercana al asunto, pocos días después de que el propietario de ChatGPT llegara a un acuerdo con el Pentágono.

The Wall Street Journal fue el primero en informar de que OpenAI estaba considerando un acuerdo con la OTAN.

El periódico dijo que el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, había dicho inicialmente en una reunión de la empresa que se estaba buscando implementar la tecnología en todas las redes clasificadas de la OTAN, pero una portavoz de la empresa aclaró posteriormente al WSJ que Altman se había expresado mal y que el contrato era para las "redes no clasificadas" de la OTAN.

La OTAN, una alianza militar de 32 miembros, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral habitual.

OpenAI, que cuenta con el respaldo de Microsoft, Amazon y otros, anunció a finales de la semana pasada un acuerdo para implementar su tecnología en la red clasificada del Pentágono, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenara al Gobierno que dejara de trabajar con Anthropic, su competidor.

VIGILANCIA MASIVA

La eliminación de Anthropic se produjo tras un enfrentamiento en las negociaciones contractuales con el Pentágono sobre el uso de la tecnología de la empresa. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, había subrayado la oposición de la empresa a que el Pentágono utilizara sus modelos de IA para la vigilancia masiva interna o para alimentar armas totalmente autónomas.

El Pentágono había dicho anteriormente que no tenía interés en utilizar la IA para llevar a cabo una vigilancia masiva de los estadounidenses ni para desarrollar armas que funcionaran sin intervención humana, pero que quería que se permitiera cualquier uso legal de ella.

En un comunicado actualizado el lunes, tras alcanzar un acuerdo el viernes, OpenAI decía que sus sistemas de inteligencia artificial "no se utilizarán intencionadamente para la vigilancia interna de personas y ciudadanos estadounidenses", y añadió que el Pentágono también había confirmado que agencias de inteligencia como la Agencia de Seguridad Nacional no utilizarían los servicios de IA.

"Creo que este fue un ejemplo de una decisión compleja, pero acertada, con consecuencias extremadamente difíciles para la marca y una muy mala imagen pública para nosotros a corto plazo", dijo Altman en una reunión de la empresa el martes, refiriéndose al acuerdo con el Pentágono, según el WSJ.

