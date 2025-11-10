OpenAI evalúa herramientas de salud para el consumidor más allá de su oferta básica de IA, informa Business Insider

10 nov (Reuters) - OpenAI estudia la creación de productos de salud para el consumidor, incluido un asistente personal de salud basado en IA generativa, en momentos en que el desarrollador de ChatGPT pretende ir más allá de su oferta principal, informó el lunes Business Insider, citando fuentes cercanas a la empresa.

OpenAI no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Gigantes tecnológicos como Google, Amazon y Microsoft llevan tiempo intentando dar a los consumidores el control sobre sus datos médicos, a menudo con un éxito limitado.

Google cerró su servicio de registro de salud en 2011 debido a su escaso uso, mientras que Amazon liquidó su negocio de rastreadores de fitness Halo en 2023. La plataforma HealthVault de Microsoft tampoco logró atraer una adopción generalizada.

Los avances de OpenAI en el sector sanitario se producen tras las contrataciones estratégicas de Nate Gross, cofundador de la red de médicos Doximity, como responsable de estrategia sanitaria en junio, y de Ashley Alexander, antigua ejecutiva de Instagram, como vicepresidenta de productos sanitarios en agosto.

En la conferencia HLTH celebrada en octubre, Gross afirmó que ChatGPT atrae a unos 800 millones de usuarios activos semanales, muchos de los cuales buscan consejo médico. (Reporte de Kritika Lamba en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)