OpenAI lanza GPT-5 en un momento en que el sector busca retorno de la inversión

Por Anna Tong

SAN FRANCISCO, EEUU, 7 ago (Reuters) - OpenAI lanzó el jueves su modelo de inteligencia artificial GPT-5, la más reciente entrega de una tecnología que ha ayudado a transformar los negocios y la cultura.

Los modelos GPT de OpenAI son la tecnología de IA que impulsa el popular chatbot ChatGPT.

GPT-5 estará disponible para los 700 millones de usuarios de ChatGPT, según OpenAI.

La gran pregunta es si la empresa que inició el frenesí de la IA generativa será capaz de seguir impulsando avances tecnológicos significativos que atraigan a usuarios empresariales para justificar las enormes sumas de dinero que está invirtiendo en impulsar estos desarrollos.

El lanzamiento llega en un momento crítico para la industria de la inteligencia artificial.

Los mayores desarrolladores de IA del mundo -Alphabet, Meta, Amazon y Microsoft, que respalda OpenAI- han aumentado drásticamente los gastos de capital para pagar centros de datos de IA, por las expectativas de los inversores de que habrá grandes beneficios. Las cuatro empresas esperan gastar casi 400.000 millones de dólares este año fiscal en total. "Hasta ahora, el gasto empresarial en IA ha sido bastante débil, mientras que el gasto de los consumidores en IA ha sido bastante robusto porque a la gente le encanta chatear con ChatGPT", dijo el economista Noah Smith. "Pero el gasto de los consumidores en IA no va a ser ni de lejos suficiente para justificar todo el dinero que se está gastando en centros de datos de IA", agregó. (Reportaje de Anna Tong en San Francisco; Información adicional de Deborah Sophia en Bengaluru; Edición de Nick Zieminski, Editado en español por Juana Casas)