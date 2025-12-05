OpenAI llega a un acuerdo para construir centro de IA de US$4.600 millones en Australia

OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, y un operador de centros de datos australiano llegaron a un acuerdo para construir una megainfraestructura de inteligencia artificial (IA) valorada en unos US$4.600 millones.

NextDC, con sede en Brisbane, anunció el viernes que firmó un memorando de entendimiento con OpenAI para desarrollar un campus de IA y un "superclúster" de unidades de procesamiento gráfico.

Ambas empresas colaborarán en la planificación, el desarrollo y la operación de la infraestructura en el oeste de Sídney, informó el operador australiano en un comunicado.

Las acciones de NextDC subían un 4,1% a primera hora de la tarde tras el anuncio.

El gobierno australiano afirmó que el proyecto, con un costo estimado de 7.000 millones de dólares australianos (US$4.600 millones de dólares estadounidenses), creará miles de puestos de trabajo directos e indirectos durante su construcción.

El centro utilizará acuerdos de compra de energía a largo plazo de nuevas fuentes renovables y características de "última generación" que no requieren agua potable para la refrigeración, según las autoridades.

