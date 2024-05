OpenAI no buscó imitar en ChatGPT la voz de Scarlett Johansson, según The Washington Post

OpenAI eligió a la intérprete de la voz de Sky para ChatGPT meses antes de contactar con Scarlett Johansson sin tratar de imitarla, y aun así ofreció a los usuarios una opción que sonaba demasiado parecida a la voz de la actriz, que busca respuestas a nivel legal.

ChatGPT puede personalizarse desde septiembre del año para la interacción con voz, una característica que ofrece actualmente cuatro voces Breeze, Cove, Juniper y Ember, después de retirar Sky, ya que recordaba a la de Scarlett Johansson.

Aunque aseguró que Sky no es una imitación de la intérprete, sino que "pertenece a una actriz profesional diferente que usa su propia voz natural", Johansson ha compartido su intención de esclarecer lo sucedido por la vía legal, después de contar que OpenAI le ofreció poner voz a ChatGPT, dos días antes de su lanzamiento.

Johansson ya puso voz a un asistente de inteligencia artificial en la película Her, de 2013, lo que para quienes han escuchado la voz de Sky no resulta tanto una coincidencia, menos después de que el propio Sam Altman, CEO de OpenAI, compartiera el pasado 13 de mayo mayo en X un escueto mensaje, en que solo decía: 'Her'.

OpenAI ha explicado que trabajó durante cinco meses con "actores de doblaje profesionales, agencias de talentos, directores de casting y asesores de la industria", y confirmado que ofreció a Johansson ser la voz de ChatGPT.

En todo caso, no buscaba un clon de la actriz, como han compartido con The Washington Post personas involucradas en este proyecto, que también ha tenido acceso a documentos del proceso de búsqueda y selección de las voces.

Según los documentos, la compañía contrató a la actriz que pone voz a Sky meses antes de contactar con Johansson y, según su agente, en ningún momento se mencionó ni a la intérprete de Her ni a esta película. The Post asegura que la voz natural de esta actriz anónima suena idéntica a la generada para Sky, según las grabaciones que ha consultado.

En un comunicado compartido por su agente, esta actriz asegura que siente la polémica como algo personal porque se trata de su voz, y que las personas que la conocen nunca la han comparado con la de Johansson. También reconoce que fue advertida de las consecuencias de poner voz a una IA: "Si bien ese era un territorio desconocido y, sinceramente, un poco aterrador para mí como actor de doblaje convencional, es un paso inevitable hacia la ola del futuro".

Sin embargo, se cuestiona la intención con la que OpenAI contactó con Scarlett Johansson dos días antes de anunciar la interacción mediante voz en ChatPGT, especialmente si hacía tiempo que la actriz había sido elegida y nunca se pretendió que sonara como ella, como expone al medio citado Mark Humphrey, socio y abogado de propiedad intelectual de Mitchell, Silberberg and Knupp.

