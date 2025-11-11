OpenAI no puede utilizar letras de canciones sin licencia, según un tribunal alemán

MÚNICH, 11 de noviembre (Reuters)

Un tribunal alemán dio la razón el martes a la sociedad de derechos musicales GEMA en un caso de derechos de autor contra la empresa estadounidense de inteligencia artificial OpenAI.

El tribunal de Múnich dictaminó que OpenAI no podía utilizar letras de canciones sin licencia y la presidenta del tribunal, Elke Schwager, condenó a la empresa a pagar daños y perjuicios por el uso de material protegido por derechos de autor.

La GEMA había alegado que el chatbot ChatGPT de OpenAI reproduce letras de canciones alemanas protegidas por derechos de autor sin autorización y que su IA se entrenó con contenidos protegidos del repertorio de sus aproximadamente 100.000 miembros, entre los que se encuentra el músico superventas Herbert Groenemeyer.

OpenAI respondió diciendo que los argumentos de la GEMA reflejaban un malentendido del funcionamiento de ChatGPT.

El caso podría sentar un precedente sobre la regulación de los sistemas de IA generativa en Europa. La GEMA pretende que se establezca un marco de licencias que obligue a los desarrolladores de IA a pagar por el uso de obras musicales tanto en el entrenamiento como en el resultado.

La decisión puede recurrirse. OpenAI y la GEMA dijeron que harían declaraciones sobre el veredicto el martes.

(Reporte de Joern Poltz, Redacción de Friederike Heine, Edición de Madeline Chambers; editado en español por Tomás Cobos)