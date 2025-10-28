OpenAI ofrecerá ChatGPT Go gratis durante un año en la India

28 oct (Reuters) - OpenAI ofrecerá a los usuarios de la India su suscripción gratuita a ChatGPT Go durante un año a partir del 4 de noviembre, anunció el martes la empresa emergente respaldada por Microsoft, en un intento de impulsar la adopción en su segundo mayor mercado.

El plan, que se lanzó por primera vez en la India en agosto, es la oferta más asequible de OpenAI y su precio actual es de 399 rupias (US$4,54) al mes.

La medida se produce en medio de las nuevas normas propuestas por el Gobierno indio a principios de este mes para regular la inteligencia artificial, que proponen que las empresas de IA y redes sociales etiqueten claramente el contenido generado por IA para hacer frente a la propagación de videos ultrafalsos y desinformación.

La India es el segundo mercado de OpenAI por número de usuarios, después de Estados Unidos, y pronto podría convertirse en el mayor, dijo su director ejecutivo, Sam Altman, a principios de este año.

Su rival Perplexity ofrece un año de acceso gratuito a su plan premium a los usuarios indios a través de un acuerdo con el operador de telefonía móvil Bharti Airtel, mientras que Google ha puesto su Gemini AI Pro a disposición gratuita de los estudiantes durante el mismo periodo.

(US$1 = 87,8950 rupias indias) (Reporte de Aleef Jahan en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)