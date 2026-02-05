OpenAI presenta su servicio de agentes de IA como parte de su estrategia para atraer a empresas

Por Deepa Seetharaman

SAN FRANCISCO, 5 feb (Reuters) - Tu próximo compañero de trabajo podría ser generado por IA.

OpenAI anunció el jueves que lanzará un servicio, llamado Frontier, para que las empresas creen y gestionen los denominados agentes de inteligencia artificial, o herramientas de IA que pueden realizar tareas específicas, como corregir un error de software.

La plataforma forma parte de un esfuerzo más amplio de OpenAI por arrebatar el mercado empresarial a sus rivales, en particular a la startup de IA Anthropic, que obtiene la mayor parte de sus ingresos de las compañías. El año pasado, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, dijo que el crecimiento empresarial sería un "gran objetivo" para su firma.

El mercado empresarial es solo uno de los muchos ámbitos en los que OpenAI y Anthropic compiten directamente. Ambas compañías se están preparando para salir a bolsa, un proceso que las enfrentará entre sí por la atención de los inversores.

Las dos firmas también emitirán anuncios rivales durante el Super Bowl. El anuncio de Anthropic parece ser una crítica velada a la decisión de OpenAI de introducir publicidad en ChatGPT, una crítica que molestó a OpenAI el miércoles. En una publicación en X, Altman describió el anuncio de Anthropic como divertido, pero "claramente deshonesto".

Los ejecutivos de OpenAI afirmaron que Frontier está pensado para funcionar con la infraestructura preexistente de una empresa, así como con agentes de IA creados por terceros.

Este enfoque significa que las empresas podrían adoptar las herramientas empresariales de OpenAI más rápidamente de lo que sería posible de otro modo, según Fidji Simo, que supervisa los equipos de producto y negocio de OpenAI como directora general de aplicaciones de la startup.

"Esto significa que vamos a crear una capa de inteligencia que ayudará a todas las empresas a activar agentes de una manera mucho más fácil", afirmó. (Reporte de Deepa Seetharaman en San Francisco; edición de Thomas Derpinghaus; Editado en Español por Ricardo Figueroa)