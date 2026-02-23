OpenAI profundiza alianzas consultoras para impulsar la IA empresarial más allá de fase piloto

Por Krystal Hu

23 feb (Reuters) - OpenAI está ampliando su incursión en el mercado empresarial al asociarse con cuatro de las consultoras más grandes del mundo, apostando por que un enfoque más práctico ayudará a los clientes corporativos a pasar de los proyectos piloto a implementaciones de IA a gran escala

La empresa anunció el lunes que había lanzado la denominada "Frontier Alliance", un programa creado en torno a su nueva plataforma Frontier y respaldado por BCG, McKinsey, Accenture y Capgemini. La iniciativa une a los ingenieros de OpenAI con las consultoras para ayudar a las empresas a integrar agentes de IA en procesos empresariales básicos, como el desarrollo de software, las ventas y la atención al cliente

Esta medida se da después de que, durante meses, el director ejecutivo Sam Altman hizo hincapié en la venta a clientes empresariales como prioridad para el laboratorio de IA. En diciembre, OpenAI contrató a la antigua directora ejecutiva de Slack, Denise Dresser, como jefa de ingresos

Aunque OpenAI ya ha trabajado anteriormente con empresas de consultoría para vender su tecnología, Dresser dijo que la nueva asociación está diseñada para ayudar a las empresas a integrar la IA en sus flujos de trabajo principales, en lugar de realizar experimentos aislados

Las empresas "no solo necesitan precaución. En realidad, necesitan un camino y ayuda para poder crecer y adoptar esta tecnología", dijo Dresser en una entrevista

En el marco de la alianza, los ingenieros de OpenAI trabajarán junto con equipos de consultoría para formar al personal y apoyar las implementaciones

La plataforma Frontier incluye una "capa de contexto" diseñada para conectar datos y aplicaciones corporativas dispares, un obstáculo común para la adopción de la IA. Las empresas pueden crear agentes de IA que compartan habilidades y memoria entre flujos de trabajo, al tiempo que los gestionan a través de un sistema de observabilidad. Productos como ChatGPT Enterprise también forman parte de la oferta

"Las empresas se han dado cuenta de que las implementaciones de IA aisladas no aportan valor y no transforman su empresa", afirmó Dresser

La alianza subraya la visión evolutiva del desarrollador de ChatGPT de que la IA es un cambio tecnológico "profundo" que requiere algo más que la venta de licencias de software, según Dresser, a medida que las empresas se replantean sus productos. Muchas empresas que han intentado implementar la IA a gran escala han dicho a Reuters que se enfrentan a retos del mundo real que los modelos por sí solos no pueden resolver

Aun así, Dresser espera que las empresas que trabajan con consultoras a lo largo del tiempo "se vuelvan autosuficientes por sí mismas y, en última instancia, sean capaces de llevar adelante su transformación"

"No queremos crear un modelo en el que seamos nosotros quienes hagamos el trabajo. Queremos que nuestros clientes sean autosuficientes", afirmó

En la carrera empresarial, OpenAI se enfrenta a la competencia de rivales como Anthropic y gigantes como Google, que venden capacidades de IA a las empresas. OpenAI afirma que su enfoque permite a las empresas mantener los sistemas existentes y, al mismo tiempo, colaborar más estrechamente en la investigación.