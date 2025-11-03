OpenAI y Amazon llegan a un acuerdo de US$38.000 millones para uso de nube de AWS

3 nov (Reuters) - Amazon.com suministrará servicios de computación en nube a OpenAI en virtud de un acuerdo plurianual de 38.000 millones de dólares, que dará al desarrollador de ChatGPT acceso a cientos de miles de procesadores gráficos Nvidia para entrenar y ejecutar sus modelos de inteligencia artificial.

El acuerdo anunciado el lunes subraya el creciente apetito del sector de la IA por la potencia informática, impulsado por la búsqueda de una tecnología capaz de igualar o superar la inteligencia humana. Las acciones de Amazon subían un 5% en las operaciones previas a la apertura de la sesión.

OpenAI empezará a utilizar Amazon Web Services de inmediato, con toda la capacidad prevista para finales de 2026 y espacio para expandirse aún más en 2027 y más adelante.

El acuerdo es uno de los primeros movimientos importantes de OpenAI desde que completó la semana pasada una reestructuración que libera al desarrollador de ChatGPT para alejarse de sus raíces sin ánimo de lucro. Reuters informó que estaba sentando las bases para una oferta pública inicial que podría valorar la empresa en hasta un billón de dólares.

Pero el aumento de las valoraciones de las empresas de IA y sus enormes compromisos de gasto, que en el caso de OpenAI ascienden a más de un billón de dólares, han suscitado el temor de que el auge de la IA se esté convirtiendo en una burbuja. (Reporte de Deborah Sophia en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida y Ricardo Figueroa)