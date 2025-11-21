OpenAI y Foxconn de Taiwán se asocian para diseñar y fabricar hardware de IA en EE. UU.

TAIWÁN (AP) — OpenAI y el gigante electrónico taiwanés Foxconn han acordado una asociación para diseñar y fabricar equipos clave para centros de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos como parte de planes ambiciosos para fortalecer la infraestructura de IA estadounidense.

Foxconn, que fabrica servidores de IA para Nvidia y ensambla productos de Apple, incluido el iPhone, estará codiseñando y desarrollando racks para centros de datos de inteligencia artificial con OpenAI bajo el acuerdo, dijeron las empresas en comunicados separados el jueves y viernes.

Los productos que Foxconn fabricará en sus instalaciones en Estados Unidos incluyen cableado, redes y sistemas de energía para centros de datos de IA, dijeron las empresas. OpenAI tendrá “acceso anticipado” para evaluarlos y potencialmente comprarlos.

Foxconn tiene fábricas en Estados Unidos, incluidas en Wisconsin, Ohio y Texas. El acuerdo inicial no incluye obligaciones financieras ni compromisos de compra, según los comunicados.

El fabricante por contrato de Taiwán, formalmente conocido como Hon Hai Precision Industry Co., busca diversificar su negocio, desarrollando vehículos eléctricos y adquiriendo otras empresas de electrónica para ampliar su oferta de productos.

Un elegante Model A EV fabricado por la filial automotriz del grupo, Foxtron, estuvo en exhibición en el evento del viernes.

“Este año, Model A. ‘A’, de asequible”, dijo Jun Seki, director de estrategia del negocio de vehículos eléctricos de Foxconn.

La colaboración con OpenAI también puede ayudar a Taiwán, una isla autogobernada reclamada por China, a desarrollar sus propios recursos informáticos, dijo Alexis Bjorlin, vicepresidenta de Nvidia.

“Esto permite que el conocimiento del dominio de Taiwán y los datos de tecnología clave permanezcan locales y aseguren la seguridad de los datos”, dijo.

“Esta asociación es un paso hacia asegurar que las tecnologías centrales de la era de la IA se construyan aquí”, dijo Sam Altman, CEO de OpenAI, con sede en San Francisco, en el comunicado. “Creemos que este trabajo fortalecerá el liderazgo de Estados Unidos y ayudará a asegurar que los beneficios de la IA se compartan ampliamente”.

OpenAI se ha comprometido a invertir 1,4 billones de dólares en la construcción de infraestructura de IA. Recientemente, entró en asociaciones multimillonarias con Nvidia y AMD para expandir la extensa potencia informática necesaria para apoyar sus modelos y servicios de inteligencia artificial. También está colaborando con el fabricante de chips estadounidense Broadcom en el diseño y fabricación de sus propios semiconductores de IA.

Pero sus planes de gasto masivo han preocupado a los inversores, planteando preguntas sobre su capacidad para recuperar sus inversiones y seguir siendo rentable. Altman dijo este mes que se espera que OpenAI, una startup fundada en 2015 y creadora de ChatGPT, alcance más de 20.000 millones de dólares en ingresos anuales este año, creciendo a “cientos de miles de millones para 2030″.

El precio de las acciones de Foxconn, que cotiza en Taiwán, ha aumentado 25% en lo que va del año, junto con el aumento en los precios de muchas empresas tecnológicas que se benefician de la locura por la IA.

La ganancia neta de la empresa taiwanesa en el trimestre de julio a septiembre aumentó 17% respecto del año anterior a poco más de 57.600 millones de nuevos dólares taiwaneses (US$1.800 millones), con ingresos de su negocio de nube y redes, incluidos los servidores de IA, contribuyendo con la mayor parte del negocio.

“Creemos que la importancia de la industria de la IA está aumentando significativamente”, dijo Liu durante la llamada de ganancias de Foxconn este mes.

“Soy muy optimista sobre el desarrollo de la IA el próximo año, y espero que nuestra cooperación con clientes y socios importantes se vuelva aún más estrecha”, agregó.

_____

Chan informó desde Hong Kong.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.