OpenAI y Sur Energy firman carta de intención para invertir hasta US$25.000 millones en Argentina
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
BUENOS AIRES, 10 oct (Reuters) - OpenAI y la empresa de energía Sur Energy firmaron el viernes una carta de intención para impulsar un proyecto de 'Data Center' a gran escala en Argentina, que supondrá una inversión de hasta US$25.000 millones, dijo el gobierno.
El proyecto apunta a albergar la próxima generación de computación de IA (inteligencia artificial) y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW.
"Estructurado en el marco del RIGI (incentivo para grandes inversiones), el proyecto supondrá una inversión de hasta US$25.000 millones a gran escala, lo que lo posiciona como una de las mayores iniciativas de tecnología e infraestructura energética en la historia de Argentina", señaló un comunicado.
(Reporte de Walter Bianchi)
Otras noticias de Argentina
Más leídas
- 1
El Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte
- 2
Scaloni busca un 5: los nombres que maneja para que los “intocables” de hoy no bajen la guardia rumbo al Mundial
- 3
Tendría que vivir dos años pero logra acercarse a los 40: en su ADN está el secreto
- 4
Premio Nobel de la Paz 2025 para María Corina Machado por su lucha por la democracia en Venezuela