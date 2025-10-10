OpenAI y Sur Energy invertirán 21.548 millones de euros para construir centros de datos en Argentina

MADRID, 10 Oct. 2025 (Europa Press) -

La 'startup' de inteligencia artificial OpenAI y Sur Energy han firmado una carta de intención para levantar un 'hub' de centros de datos en Argentina que precisará de una inversión de hasta US$25.000 millones (21.548 millones de euros).

Según ha confirmado en 'X' LA NACION la Oficina del Presidente argentino Javier Milei, el proyecto se destinará a cubrir las necesidades de computación para IA y tendrá una capacidad energética de hasta 500 MW.

El mandatario ha anunciado junto al responsable de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, y representantes de OpenAI el lanzamiento de Stargate Argentina, un programa pionero que situará al país "a la vanguardia del ecosistema global de IA".

El Proyecto Stargate, sociedad conjunta integrada por OpenAI, SoftBank, Oracle y la firma de inversión MGX, que prevé destinar US$500.000 millones (430 millones de euros) al desarrollo en Estados Unidos de infraestructuras de IA.

Por su parte, el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, destacó en un vídeo publicado que esta iniciativa es la primera de Stargate en Latinoamérica y que está enfocada en "poner inteligencia artificial en las manos de la gente de Argentina".

"De cara al futuro, vemos un futuro en el que todas las provincias, todas las aulas, todas las startups y todas las instituciones públicas de Argentina puedan acceder a una IA de primer nivel", avanzó Altman.

Este proyecto está estructurado en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), enfocado a dar previsibilidad y seguridad jurídica para el desarrollo de iniciativas que impulsen el empleo y crecimiento del país con un mínimo de inversión superior a los US$200 millones (172 millones de euros).