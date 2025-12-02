Openbank ficha en BBVA a Álvaro Gutiérrez de Cabiedes como nuevo responsable de crecimiento
MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -
Openbank ha incorporado a Álvaro Gutiérrez de Cabiedes, procedente de BBVA, como nuevo responsable de crecimiento de clientes en los mercados de España, Portugal y Países Bajos, según ha informado en un comunicado la entidad digital.
En su nuevo rol, Gutiérrez de Cabiedes liderará los equipos de estrategia, atracción y adquisición de clientes (incluyendo branding, modelos extensos de lenguaje (LLMs) y redes sociales). También será responsable de las áreas de compromiso con el cliente y ventas híbridas.
Este profesional cuenta con experiencia en el desarrollo de negocio e innovación en el sector fintech. Durante los últimos años, ha desempeñado diferentes responsabilidades en transformación digital y captación de clientes en BBVA.
Previamente, trabajó en Yaap, una 'joint venture' por Santander, donde lideró el equipo de captación y fidelización de clientes, así como en su propia compañía de servicios de marketing digital.
