OPEP+ acuerda mantener sin cambios producción de petróleo en marzo

MOSCÚ/LONDRES, 1 feb (Reuters) - La OPEP+ acordó mantener sin cambios su producción de petróleo para marzo en una reunión celebrada el domingo, incluso después de que los precios alcanzaran máximos de seis meses ante la preocupación de que Estados Unidos pudiera lanzar un ataque militar contra Irán

La reunión de los ocho miembros de la OPEP+ se dio después de que el crudo Brent cerrara el viernes cerca de los $100,20, cerca del máximo de seis meses de $100,20 que alcanzó el jueves, a pesar de las especulaciones de que un exceso de oferta en 2026 haría bajar los precios

Los ocho productores —Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Kuwait, Irak, Argelia y Omán— aumentaron las cuotas de producción en unos 2,9 millones de barriles por día desde abril hasta diciembre de 2025, lo que supone aproximadamente el 3% de la demanda mundial. En noviembre congelaron los aumentos previstos para enero a marzo de 2026 debido al descenso estacional del consumo

La breve reunión del domingo reafirmó esa decisión para marzo, después de que en encuentros anteriores se hiciera lo mismo para enero y febrero

La declaración del domingo no mencionó lo que la OPEP+ podría decidir para meses específicos más allá de marzo, y la falta de orientación futura es significativa, dijo Jorge León, exfuncionario de la OPEP que ahora trabaja como jefe de análisis geopolítico en Rystad Energy

"Con la creciente incertidumbre en torno a Irán y las tensiones con Estados Unidos, el grupo mantiene todas las opciones sobre la mesa", afirmó. "Las propias cifras de la OPEP apuntan a una menor demanda de crudo de la OPEP+ en el segundo trimestre, lo que podría limitar el margen para aumentar la producción"

La OPEP+ incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), además de Rusia y otros aliados. La OPEP+ en su conjunto bombea aproximadamente la mitad del crudo mundial

Otro panel de la OPEP+, denominado Comité Ministerial Conjunto de Seguimiento (JMMC), también se reunió el domingo. El JMMC, que no tiene autoridad para tomar decisiones sobre la política de producción, destacó la importancia de cumplir plenamente los acuerdos de producción de la OPEP+, según un comunicado publicado en el sitio web de la OPEP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está sopesando opciones sobre Irán que incluyen ataques selectivos contra las fuerzas de seguridad y sus líderes, informaron el jueves múltiples fuentes

Washington ha impuesto amplias sanciones a Teherán para minimizar sus ingresos petroleros, una fuente crucial de financiación estatal

Tanto Estados Unidos como Irán han mostrado desde entonces su disposición a entablar un diálogo, pero la república islámica afirmó el viernes que sus capacidades de defensa no van a incluirse en ninguna negociación

Los precios del petróleo también se han visto respaldados por las pérdidas de suministro en Kazajistán, que ha sufrido una serie de interrupciones en los últimos meses. El país anunció el miércoles que iba a reiniciar por etapas el enorme yacimiento de Tengiz

Los ocho países tienen previsto celebrar su próxima reunión el 1 de marzo y la JMMC el 5 de abril. (Reporte de Olesya Astakhova en Moscú, Alex Lawler y Ahmad Ghaddar en Londres. Editado en español por Javier Leira)