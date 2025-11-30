OPEP+ confirma que esperará hasta marzo antes de continuar alza de la producción

Los ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+), una asociación de productores liderada por Arabia Saudita y Rusia, confirmaron en una reunión este domingo que mantendrán hasta marzo los niveles actuales de bombeo y anunciaron un mecanismo para evaluar sus cuotas.

El cartel de países productores, que incluye a Venezuela y que se coordina con otros países petroleros liderados por Rusia para formar la alianza OPEP+, sostuvo este domingo su reunión semestral de forma virtual.

Los ministros de los países productores se reunieron en un momento de incertidumbre sobre los precios a corto plazo, ya que los inversores buscan indicios sobre el avance de las negociaciones para terminar con el conflicto en Ucrania, lo que puede permitir que Rusia vuelva a vender en mercados vedados por las sanciones.

La asociación afirmó que mantendrá una pausa prevista en el aumento de la producción, "en enero, febrero y marzo de 2026", tras un pequeño incremento de la producción en diciembre, según un comunicado publicado tras la conclusión de las reuniones.

La alianza también anunció que aprobó un mecanismo para evaluar la capacidad máxima de producción de los miembros "que se utilizará como referencia para las bases de referencia de producción de 2027".

Según Homayoun Falakshahi, analista de Kpler, algunos miembros argumentan que "las cuotas actuales ya no reflejan los niveles de inversión, las condiciones geológicas o el potencial técnico".

Para Jorge Leon de Rystad Energy, el hecho de que el grupo solamente lograra un acuerdo para estimar las capacidades en 2027, "es un indicio de tensiones sin resolver".

Desde abril, la OPEP+ cambió de estrategia frente a la competencia de otros productores como Estados Unidos, Canadá y Guyana y aumentó ligeramente la producción. Pero advirtió que esperará antes de aplicar más incrementos ante la incertidumbre sobre el mercado.

