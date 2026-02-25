OPEP+ considerará aumento de producción de crudo de 137.000 bpd para abril: fuentes

Por Olesya Astakhova, Alex Lawler y Dmitry Zhdannikov

MOSCÚ/LONDRES, 24 feb (Reuters) - La OPEP+ probablemente considerará aumentar su producción de petróleo en 137.000 barriles diarios durante el mes de abril, según tres fuentes con conocimiento de la postura de la OPEP+, mientras el grupo se prepara para el pico de demanda estival y la tensión entre Estados Unidos e Irán, miembro de la OPEP, impulsan los precios

La reanudación del incremento de la producción tras una pausa de tres meses permitiría a Arabia Saudita, líder de la OPEP, y a otros miembros, como los Emiratos Árabes Unidos, recuperar cuota de mercado en un momento en que otros miembros de la OPEP+, como Rusia e Irán, se enfrentan a sanciones occidentales y la producción de Kazajistán se está recuperando de una serie de reveses

Ocho productores de la OPEP+ -Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Kuwait, Irak, Argelia y Omán- se reunirán el 1 de marzo

Por otra parte, Arabia Saudita ha activado un plan para aumentar a corto plazo la producción y las exportaciones de petróleo en caso de que un ataque estadounidense contra Irán interrumpa el flujo de crudo desde Oriente Medio, según dos fuentes familiarizadas con el plan saudita

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que está considerando un ataque contra Irán para presionar a sus líderes a que acepten un acuerdo para frenar el programa nuclear de Teherán

La OPEP y las autoridades de Rusia y Arabia Saudita no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios

EL BRENT OPERA CERCA DE MÁXIMOS DE JULIO

Los ocho miembros aumentaron las cuotas de producción en unos 2,9 millones de barriles diarios desde abril hasta finales de diciembre de 2025, lo que equivale a alrededor del 3% de la demanda mundial, y congelaron los aumentos previstos para enero a marzo de 2026 debido al descenso estacional del consumo

A pesar de los temores de que el exceso de oferta afecte a los precios este año, el crudo Brent cotiza cerca de los US$71 por barril. No está lejos del máximo de siete meses de US$72,50 alcanzado esta semana debido a las tensiones entre Estados Unidos e Irán

Las tres fuentes, que no quisieron revelar su nombre, dijeron que el 1 de marzo se decidiría probablemente un aumento de 137.000 barriles diarios por parte de los ocho miembros para abril. Una cuarta fuente señaló que también era posible una pausa en abril

Un aumento de 137.000 barriles diarios para abril sería el mismo que el acordado para diciembre, noviembre y octubre del año pasado

La OPEP+, que comprende la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia y otros aliados, bombea aproximadamente la mitad del petróleo mundial. (Reporte de Olesya Astakhova en Moscú y Alex Lawler y Dmitri Zhdannikov en Londres. Escrito por Alex Lawler. Edición en Español de Manuel Farías y Ricardo Figueroa)