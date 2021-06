opep+ deberá impulsar producción para cumplir recuperación de la demanda en 2022: aie

Por Noah Browning

LONDRES, 11 jun (Reuters) - El mundo necesitará mucho más petróleo de la OPEP+ ahora que la demanda global se encamina a volver a sus niveles prepandémicos a finales de 2022, dijo el viernes la Agencia Internacional de la Energía (AIE), pocas semanas después de decir que el bombeo a largo plazo deberá declinar para reducir emisiones.

"La OPEP+ necesita abrir los grifos para mantener los mercados mundiales de petróleo adecuadamente abastecidos", dijo el organismo de supervisión energética con sede en París, añadiendo que el aumento de la demanda y las políticas a corto plazo de los países se contradicen con el llamamiento de la AIE para poner fin a la nueva financiación del petróleo, el gas y el carbón en un duro informe publicado el mes pasado.

"En 2022 hay margen para que el grupo de 24 miembros de la OPEP+, liderado por Arabia Saudita y Rusia, aumente la oferta de crudo en 1,4 millones de barriles por día (bpd) por encima de su objetivo de julio de 2021 a marzo de 2022", dijo en su informe mensual sobre el petróleo.

Los precios del crudo operaban cerca de máximos de dos años de casi 73 dólares el barril el viernes, en camino de su tercera semana de ganancias impulsadas por el optimismo sobre la recuperación de la demanda.

La OPEP+ acordó el 1 de abril aliviar gradualmente los recortes a la producción petrolera entre mayo y julio y confirmó su decisión en una reunión el 1 de junio.

La AIE dijo que "es improbable que sea un problema" cumplir con la demanda restaurada, al tiempo que vaticinó que la OPEP+ todavía tendrá 6,9 millones de bpd de capacidad efectiva de repuesto después de julio y que las conversaciones de Irán con las potencias mundiales podrían liberar a su suministro de crudo de las sanciones estadounidenses.

"Si se levantan las sanciones sobre Irán, podrían llegar al mercado 1,4 millones de bpd adicionales en tiempo relativamente corto", agregó.

El 18 de mayo, la AIE sorprendió a la industria energética con su informe "Net Zero by 2050" ("Cero Neto para 2050"), en el que afirmó que los inversores no deberían financiar nuevos proyectos de combustibles fósiles si el mundo quiere alcanzar a mediados de siglo los objetivos de reducción de las emisiones que provocan el aumento de las temperaturas.

"Esta hoja de ruta señala que la mayoría de las promesas de los países aún no están respaldadas por políticas y medidas a corto plazo", dijo la AIE el viernes.

"Parece que la demanda de petróleo va a seguir aumentando, lo que subraya el enorme esfuerzo necesario para ponerse en marcha y alcanzar las ambiciones declaradas", agregó.

