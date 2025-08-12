OPEP eleva previsión de demanda petrolera para 2026 y recorta crecimiento de oferta de sus rivales

Por Alex Lawler

LONDRES, 12 ago (Reuters) - La OPEP elevó el martes su previsión de demanda mundial de petróleo para el próximo año y recortó su pronóstico de crecimiento de la oferta en Estados Unidos y otros productores fuera del grupo más amplio OPEP+, apuntando a un panorama de mercado más ajustado.

La demanda petrolera mundial aumentará en 1,38 millones de barriles por día (bpd) en 2026, dijo la Organización de Países Exportadores de Petróleo en un informe mensual, un aumento de 100.000 bpd respecto a la previsión anterior. La previsión para este año se mantuvo sin cambios.

El suministro de crudo de los países no pertenecientes a la Declaración de Cooperación -nombre formal de la OPEP+- aumentará en unos 630.000 bpd en 2026, según la OPEP, por debajo de la previsión del mes pasado de 730.000 bpd.

Las perspectivas de una mayor demanda y una caída del crecimiento de la oferta de fuera de la OPEP+, que agrupa a la OPEP con Rusia y otros aliados, facilitarían al grupo seguir adelante con su plan de aumentar el bombeo para recuperar cuota de mercado tras años de recortes.

El informe también mostró que en julio la OPEP+ aumentó la producción de crudo en 335.000 bpd, un nuevo incremento que refleja sus decisiones de este año de aumentar las cuotas de producción.

(Editado en español por Carlos Serrano)