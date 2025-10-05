OPEP+ elevará modestamente la producción de petróleo a partir de noviembre

Por Olesya Astakhova, Ahmad Ghaddar y Alex Lawler

LONDRES/MOSCÚ, 5 oct (Reuters) -

La OPEP+ aumentará su producción de petróleo a partir de noviembre en 137.000 barriles diarios (bpd), anunció el cartel el domingo, optando por la misma alza mensual bastante modesta que en octubre, en un contexto de persistente preocupación por un inminente exceso de oferta.

El grupo formado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y algunos pequeños productores (OPEP+) ha aumentado sus objetivos de producción de petróleo más de 2,7 millones de bpd este año, lo que equivale a cerca del 2,5% de la demanda mundial.

El cambio de política, tras años de recortes, busca recuperar cuota de mercado frente a rivales como los productores de esquisto estadounidenses.

En vísperas de la reunión, Rusia y Arabia Saudí, los dos mayores productores del grupo OPEP+, tenían puntos de vista diferentes, según fuentes consultadas.

Rusia abogaba por un aumento modesto de la producción, el mismo que en octubre, para evitar presionar los precios del petróleo y porque tendría dificultades para aumentar la producción debido a las sanciones por su guerra en Ucrania, dijeron dos fuentes esta semana.

Arabia Saudí habría preferido duplicar, triplicar o incluso cuadruplicar esa cifra: 274.000 bpd, 411.000 bpd o 548.000 bpd, respectivamente, porque tiene capacidad de reserva y quiere recuperar cuota de mercado más rápidamente, dijeron las fuentes antes de la reunión.

La OPEP considera que las perspectivas económicas mundiales son estables y que los fundamentos del mercado gozan de buena salud debido a los bajos inventarios de petróleo, dijo el domingo en un comunicado. (Reporte de Alex Lawler, Ahmad Ghaddar, Olesya Astakhova y Dmitry Zhdannikov. Redacción de Dmitry Zhdannikov y Alex Lawler. Edición en español de Javier López de Lérida)