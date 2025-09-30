OPEP+ estudiará un mayor aumento de la producción petrolera, según fuentes

LONDRES, 30 sep (Reuters) - Es probable que la OPEP+ evalúe un mayor aumento del bombeo de crudo de 411.000 barriles por día (bpd) para noviembre en su reunión del domingo, ya que el alza de los precios del petróleo está animando al grupo a intentar recuperar más cuota de mercado, según dos fuentes conocedoras de las conversaciones.

Un incremento de 411.000 bpd triplicaría el alza de 137.000 bpd que la OPEP+ acordó para octubre. Una tercera fuente indicó que el aumento de noviembre podría llegar a 500.000 bpd.

Las fuentes añadieron que aún no se ha tomado una decisión definitiva.

