OPEP+ mantendrá el domingo su política de producción de petróleo, según fuentes

Por Ahmad Ghaddar y Olesya Astakhova

LONDRES/MOSCÚ, 29 nov (Reuters) - La OPEP+ mantendría sin cambios los niveles de producción de petróleo para el primer trimestre de 2026 en sus reuniones del domingo, dijeron el sábado tres delegados del grupo, moderando un impulso para recuperar cuota de mercado en medio del temor a un inminente exceso de oferta.

La reunión de la OPEP+, que bombea la mitad del petróleo mundial, se produce en un momento en el que los precios del crudo también se ven presionados por la perspectiva de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. El crudo Brent cerró el viernes cerca de los US$63 por barril, una caída de 15% este año.

El domingo, es probable que ocho países de la OPEP+ mantengan sin cambios su política de pausar el aumento de la producción de petróleo en el primer trimestre de 2026, dijeron los tres delegados, tras comentarios similares de otros esta semana. Acordaron la pausa en su última reunión a principios de noviembre.

La OPEP+, que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a sus aliados liderados por Rusia, lleva años debatiendo las cifras de capacidad de producción en función de las cuales se fijan los objetivos de producción de sus miembros.

Se espera que en una reunión aparte el domingo el grupo OPEP+ en pleno acuerde un mecanismo para evaluar la capacidad máxima de producción de sus miembros, según dijeron fuentes a Reuters esta semana. La OPEP dijo en mayo que esta evaluación de la capacidad se utilizaría como referencia para las líneas de base de producción de 2027.

Está previsto que una serie de reuniones en línea comiencen a las 1300 GMT del domingo.

(Reporte de Ahmad Ghaddar, Alex Lawler y Olesya Astakhova Redacción de Alex Lawler, edición de Alexander Smith)