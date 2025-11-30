OPEP+ mantendrá su política de producción de petróleo, según algunas fuentes

Por Ahmad Ghaddar, Alex Lawler y Olesya Astakhova

LONDRES/MOSCÚ, 30 nov (Reuters) - Es probable que la OPEP+ mantenga sin cambios los niveles de producción de petróleo en sus reuniones del domingo, según cuatro fuentes de la organización, en un momento en que el grupo ralentiza sus esfuerzos por recuperar cuota de mercado ante el temor a un inminente exceso de oferta.

La reunión de la OPEP+, que bombea la mitad del petróleo mundial, se produce en un nuevo esfuerzo de Estados Unidos por negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, que podría aumentar la oferta de petróleo si se suavizan las sanciones a Rusia.

Si el acuerdo de paz fracasa, Rusia podría ver su suministro aún más restringido por las sanciones. La OPEP+ agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, encabezados por Rusia.

El crudo Brent cerró el viernes cerca de los US$63 por barril, una baja de 15% este año.

La OPEP+ ha puesto en pausa el aumento de la producción de petróleo para el primer trimestre de 2026, después de haber lanzado al mercado unos 2,9 millones de barriles diarios desde abril de 2025.

El grupo aún mantiene unos 3,24 millones de barriles diarios de recortes de la producción, que representan alrededor del 3% de la demanda mundial, y es poco probable que la reunión del domingo los modifique, según fuentes consultadas esta semana.

En cambio, el grupo se centrará en debatir cómo evaluar la capacidad máxima de producción de los miembros que se utilizará para fijar las cuotas de producción a partir de 2027, según las fuentes.

La OPEP+ lleva años debatiendo esta cuestión, que ha resultado difícil porque algunos miembros, como los Emiratos Árabes Unidos, han aumentado su capacidad y quieren cuotas más altas.

Otros miembros, como los países africanos, han visto disminuir su capacidad de producción, pero se resisten a recortar las cuotas. Angola abandonó el grupo en 2024 por un desacuerdo sobre sus cuotas de producción.

Está previsto que las reuniones comiencen a las 1300 GMT. (Reporte de Ahmad Ghaddar, Alex Lawler y Olesya Astakhova; redacción de Dmitry Zhdannikov, edición de Alexander Smith, Kirsten Donovan)