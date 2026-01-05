OPEP+ mantiene estable la producción de crudo pese a turbulencias entre sus miembros

Por Ahmad Ghaddar, Alex Lawler y Olesya Astakhova

DUBÁI/LONDRES, 4 ene (Reuters) - La OPEP+ acordó mantener estable ⁠la producción de petróleo en ⁠su reunión del domingo, según informó el grupo en un comunicado, a pesar de las tensiones políticas entre miembros clave como Arabia Saudita y Emiratos Árabes ⁠Unidos, y ‌la captura ​por parte de Estados Unidos del presidente de otro país productor, Venezuela.

La reunión de los ​ocho miembros de la OPEP+, que cerca de la mitad del mundial, se produce después ‌de que los precios del petróleo cayeran más de ‌un 18% en 2025 -su mayor anual desde 2020- ​en un contexto de creciente preocupación por el exceso de oferta.

Los ocho -Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Kuwait, Irak, Argelia y Omán- elevaron sus objetivos de producción de petróleo en unos 2,9 millones de barriles por día (bpd) de abril a diciembre de 2025, lo que equivale a casi el 3% de la demanda mundial. En noviembre acordaron suspender los aumentos de producción en enero, febrero y marzo. En la breve reunión ⁠en línea del domingo no se habló de Venezuela, dijo un delegado de la OPEP+. Los ocho países se ​reunirán el 1 de febrero, según el comunicado.

Las tensiones entre Arabia Saudita y EAU estallaron el mes pasado debido al conflicto en Yemen, una década, cuando un grupo alineado con arrebató territorio al Gobierno respaldado por .

La crisis desencadenó la mayor ruptura en décadas entre estos dos antiguos aliados, que llevaban años discrepando en cuestiones críticas.

En el pasado, la OPEP ha logrado superar graves desavenencias internas, ⁠como la guerra entre Irán e Irak, dando prioridad a la gestión del mercado sobre las ​disputas políticas. Sin embargo, el grupo se enfrenta a numerosas crisis, con las exportaciones rusas de petróleo presionadas por las sanciones de Estados Unidos debido a su guerra en Ucrania, y protestas en Irán mientras amenaza con una ‍intervención.

Estados Unidos capturó el sábado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y estadounidense, Donald Trump, dijo que Washington tomará el control del país hasta que sea posible una transición a una nueva administración, sin decir cómo se lograría.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, mayores incluso que las del líder de la OPEP, Arabia ​Saudita, pero su producción se ha desplomado años de mala gestión y sanciones. Los analistas ven improbable un aumento significativo del bombeo en años, incluso aunque las grandes petroleras estadounidenses inviertan los miles de millones de dólares prometidos por Trump en ‍el país.

(Escrito por Dmitry Zhdannikov; editado en español por Tomás Cobos y Carlos Serrano)