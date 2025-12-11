LA NACION

OPEP mantiene estable previsión de demanda y dice que OPEP+ aumentó producción en noviembre

LONDRES, 11 dic (Reuters) -

La Organización de Países Exportadores de Petróleo dijo el jueves que la alianza OPEP+ aumentó su producción en noviembre, ya que ocho de sus miembros aumentaron el bombeo, y además mantuvo sus previsiones de un crecimiento relativamente fuerte de la demanda durante el próximo año.

La OPEP+, que incluye a la OPEP y a un grupo de aliados liderado por Rusia, bombeó 43,06 millones de barriles por día (bpd) de crudo en noviembre, o 43.000 bpd más que el mes anterior, informó el cartel en un reporte mensual.

La demanda de crudo de la OPEP+ se situará en un promedio de 42,6 millones de bpd en el primer trimestre de 2026 y en 43 millones de bpd en todo el año, según el informe de la OPEP.

La OPEP también mantuvo sin cambios sus previsiones de crecimiento de la demanda petrolera mundial para 2025 y 2026 y dijo que la economía mundial continúa en una base sólida. (Editado en español por Carlos Serrano)

