OPEP mantiene sus perspectivas de demanda petrolera y apunta a menor déficit de oferta en 2026

Por Alex Lawler

LONDRES, 13 oct (Reuters) - La OPEP no modificó el lunes sus previsiones de crecimiento relativamente elevado de la demanda mundial de petróleo para este año y el próximo, y dio a entender que habrá un déficit de oferta mucho menor en 2026, a medida que el grupo más amplio de la OPEP+ siga adelante con los aumentos de la producción.

La OPEP+ está añadiendo más crudo al mercado después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y otros aliados decidieran deshacer algunos recortes de producción más rápidamente de lo previsto.

El aumento de la oferta ha hecho temer un excedente y ha lastrado los precios del petróleo este año.

En un informe mensual publicado el lunes, la OPEP afirmó que la economía mundial mantiene una sólida tendencia de crecimiento.

Aunque se considera que la demanda se mantiene estable, la OPEP declaró que la OPEP+ aumentó en septiembre la producción de crudo en 630.000 barriles por día (bpd), a 43,05 millones de bpd, como reflejo de sus decisiones anteriores de aumentar las cuotas de producción.

La demanda prevista de crudo de la OPEP+, con una media de 43,1 millones de bpd, implica que el mercado mundial registrará un déficit de 50.000 bpd si el grupo más amplio sigue bombeando al ritmo de septiembre, según un cálculo de Reuters basado en el informe.

El informe del mes pasado implicaba un déficit de 700.000 bpd en 2026 si la OPEP+ seguía bombeando al ritmo de agosto.

