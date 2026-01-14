OPEP prevé un crecimiento continuo de la demanda de petróleo en primer panorama para 2027

LONDRES, 14 ene (Reuters) - La OPEP pronosticó el miércoles que la demanda mundial de petróleo en 2027 aumentaría a un ritmo similar al de este año y que los datos del estudio indican un equilibrio ajustado entre la oferta y la demanda en 2026, según una copia del informe a la que tuvo acceso Reuters.

La previsión para 2027 coincide con la opinión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de que la demanda aumentará a un ritmo relativamente sólido, y de que la transición a combustibles menos contaminantes se producirá más lentamente de lo previsto.

La OPEP dijo en el informe que la demanda aumentaría en 1,34 millones de barriles por día en 2027, similar al crecimiento de 1,38 millones de bpd previsto para este año.

La predicción para 2027 es la primera que hace la OPEP en su informe mensual.

"Se espera que la actividad económica mundial mantenga su buen comportamiento tanto en 2026 como en 2027", afirma la OPEP en su informe.

La OPEP+, formado por países del grupo, Rusia y otros aliados, comenzó a aumentar la producción de petróleo en 2025, tras años de recortes, y tiene previsto interrumpir el alza del bombeo en el primer trimestre de 2026, en un contexto de previsiones generalizadas de exceso de oferta.

La OPEP+ bombeó 42,83 millones de bpd en diciembre de 2025, 238.000 bpd menos que en noviembre, impulsada por las reducciones de Kazajistán, Rusia y Venezuela, a pesar del acuerdo de aumento de la producción en vigor para el último mes del año, dijo la OPEP.

El informe prevé que la demanda del crudo de la OPEP+ se situará en un promedio de 43 millones de bpd en 2026, sin cambios respecto al mes anterior y cerca de lo que el grupo produjo en diciembre.

Si la OPEP+ mantiene el ritmo de extracción de diciembre en 2026, la producción sería 170.000 bpd inferior a la demanda, según un cálculo de Reuters basado en el reporte.

Esto contrasta con la opinión de la AIE, cuyas cifras más recientes implican que la oferta mundial de petróleo superará a la demanda en casi 3,84 millones de bpd -una cantidad equivalente a casi el 4% de la demanda- este año.

(Reporte de Alex Lawler, Olesya Astakhova y Ahmad Ghaddar. Editado en español por Javier Leira)