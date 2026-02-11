OPEP prevé una caída de la demanda mundial de crudo de la OPEP+ en el segundo trimestre

LONDRES, 11 feb (Reuters) -

La OPEP pronosticó el miércoles que la demanda mundial de crudo del grupo más amplio de productores conocido como OPEP+ caerá 400.000 barriles diarios en el segundo trimestre respecto de los tres primeros meses de este año, según una copia de su informe mensual sobre el petróleo a la que accedió Reuters.

La demanda mundial de crudo de la OPEP+ alcanzará un promedio de 42,20 millones de barriles diarios en el segundo trimestre, según la OPEP en el informe, frente a los 42,60 millones de barriles diarios del primer trimestre. Ambas previsiones se mantienen sin cambios respecto del informe del mes pasado.

El grupo OPEP+, formado por los países de la OPEP más Rusia y otros aliados, comenzó a aumentar el bombeo de petróleo el año pasado tras años de recortes, y detuvo los aumentos de producción en el primer trimestre de 2026 ante las previsiones de un exceso de oferta. Ocho miembros de la OPEP+ se reunirán el 1 de marzo, donde se espera que tomen una decisión sobre si reanudar los aumentos en abril.

En el informe, la OPEP también mantuvo sin cambios sus previsiones de que la demanda mundial de petróleo aumentará en 1,34 millones de barriles diarios en 2027 y en 1,38 millones de barriles diarios este año. La previsión para 2026 es superior a la de otros analistas, como la Agencia Internacional de la Energía.

La OPEP+ bombeó 42,45 millones de barriles diarios en enero de 2026, 439.000 barriles diarios menos que en diciembre de 2025, debido a las reducciones en Kazajistán, Rusia, Venezuela e Irán, según indicó la OPEP en el informe. (Reporte de Alex Lawler. Edición en Español de Manuel Farías)