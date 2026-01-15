OPEP recupera cuota en la India al caer importaciones de petróleo ruso en diciembre

Por Nidhi Verma

NUEVA DELHI, 15 ene (Reuters) - Las importaciones indias de petróleo ruso cayeron en diciembre a su nivel más bajo en dos años, ya que las sanciones occidentales empujaron a las refinerías a recurrir a alternativas, elevando la cuota de importaciones de la OPEP a un máximo de 11 meses, mostraron datos comerciales.

El descenso de las importaciones de crudo ruso, que se vende con descuento, afectará probablemente a los beneficios de las refinerías del tercer país importador y consumidor de petróleo del mundo y las empujará a recurrir a proveedores de Oriente Medio, Estados Unidos y Sudamérica.

El endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea ha ralentizado los flujos de petróleo ruso a la India, con las importaciones cayendo alrededor del 22% a 1,38 millones de barriles por día en diciembre respecto al mes anterior, reduciendo la cuota de Rusia al 27,4%, la más baja desde enero de 2023, mientras que la cuota de la OPEP subió al 53,2%, mostraron los datos.

Reliance Industries, el mayor comprador indio de petróleo ruso, dejó de recibir crudo en virtud de su acuerdo con Rosneft en los últimos 10 días de diciembre, con sus importaciones procedentes de Rusia cayendo a un mínimo de casi dos años, los datos mostraron. Las refinerías estatales, por su parte, siguieron abasteciéndose de petróleo ruso de proveedores no sancionados.

A pesar de la caída, Rusia siguió siendo el principal proveedor de petróleo de la India en diciembre y durante los nueve primeros meses de este año fiscal hasta el 31 de marzo de 2026, seguida de Irak y Arabia Saudita.

Sin embargo, algunos cargamentos que llegaron en diciembre se descargaron en enero, según los datos.

Se espera que las importaciones indias de petróleo ruso se sitúen en una media de entre 1,2 y 1,4 millones de bpd en enero, y el retroceso se parece más a una interrupción a corto plazo por problemas de cumplimiento que a un abandono total de Rusia por parte de India, según Sumit Ritola, analista jefe de investigación, refino y modelización de Kpler.

Para 2025, la cuota de la OPEP en las importaciones indias de crudo aumentó hasta el 50%, frente al 49% del año anterior, mientras que la de Rusia se redujo hasta el 33,3%, frente al 36% de 2024.

India se convirtió en el mayor comprador de crudo ruso con descuento tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022.

Las compras han provocado la reacción de los países occidentales, que han sancionado al sector energético ruso alegando que los ingresos del petróleo ayudan a financiar el esfuerzo bélico de Moscú.

El año pasado, Estados Unidos duplicó hasta el 50% los aranceles a la importación de productos indios como castigo por sus cuantiosas compras de petróleo ruso. Ambos países negocian actualmente un posible acuerdo comercial.

(Reportaje de Nidhi Verma. Editado en español por Natalia Ramos)