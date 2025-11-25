OPEP+ se inclina por mantener sin cambios la producción y centrarse en capacidad: fuentes

Por Ahmad Ghaddar y Alex Lawler

LONDRES, 25 nov (Reuters) - Es probable que la OPEP+ mantenga sin cambios los niveles de producción en su reunión del domingo y centre las conversaciones en el asunto teórico de cuánto petróleo pueden producir sus miembros para que el grupo pueda decidir las políticas futuras, dijeron tres fuentes de la alianza.

La OPEP+, que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a aliados como Rusia, bombea cerca de la mitad del crudo mundial y lleva años debatiendo las cifras de capacidad de producción -o líneas de base- respecto a las cuales se fijan los objetivos de producción de los miembros.

Se espera que los ministros discutan el domingo un mecanismo para evaluar la capacidad máxima de producción de los países, que se usará como referencia para los objetivos de producción de 2027, según fuentes de la OPEP+. La cuestión fue debatida en septiembre a nivel técnico.

El grupo ha tenido dificultades para llegar a un compromiso con algunos miembros como Nigeria, que desean cuotas de bombeo más elevadas aunque su capacidad no utilizada es limitada, según evaluaciones como la de la Agencia Internacional de la Energía.

Por otra parte, Emiratos Árabes Unidos aún dispone de abundante capacidad excedentaria, después de que este año logró un pequeño aumento de su cuota de producción OPEP+. Angola abandonó el grupo en 2024 por un desacuerdo sobre su objetivo de producción.

Según una fuente de la OPEP+, cualquier cambio en las cuotas que se produzca el domingo deberá ser aprobado por el grupo en pleno.

La OPEP+ estuvo reduciendo la producción durante varios años hasta abril, cuando ocho miembros empezaron a elevar su bombeo para recuperar cuota de mercado. Los recortes tocaron su máximo en marzo, con un total de 5,85 millones de barriles por día (bpd), casi el 6% de la producción mundial.

Entre abril y diciembre, los ocho miembros aumentaron sus objetivos de producción en unos 2,9 millones de bpd y, en su última reunión de noviembre, suspendieron las alzas para el primer trimestre ante las previsiones de un inminente exceso de oferta.

Según las tres fuentes, es poco probable que la OPEP+ modifique el domingo su política de producción para el primer trimestre o que estudie cambios en los niveles de producción para 2026, acordados en su última reunión de mayo. (Editado en español por Carlos Serrano)