OPEP+ se inclina por reanudar aumento de producción de petróleo desde abril, dicen fuentes

Por Olesya Astakhova, Ahmad Ghaddar y Alex Lawler

MOSCÚ/LONDRES, 13 feb (Reuters) - La OPEP+ se inclina por reanudar los aumentos de la producción de petróleo a partir de abril, según tres fuentes de la entidad, mientras el grupo se prepara para el pico de demanda estival en el hemisferio norte y la fortaleza de los precios se ve reforzada por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

La reanudación de los aumentos de producción permitirá a Arabia Saudita, líder de la OPEP, y a los Emiratos Árabes Unidos, también miembro del grupo, recuperar cuota de mercado en un momento en que miembros como Rusia, Venezuela e Irán se enfrentan a sanciones occidentales y una serie de contratiempos frenan la producción de Kazajistán.

Ocho productores de la OPEP+ —Arabia Saudita, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Kuwait, Irak, Argelia y Omán— se reunirán el 1 de marzo.

Aún no se ha tomado ninguna decisión y las conversaciones continuarán en las semanas previas a la reunión, según dos de las fuentes.

La OPEP y las autoridades de Rusia y Arabia Saudita no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. (Reporte de Olesya Astakhova en Moscú y Alex Lawler y Ahmad Ghaddar en Londres. Redacción de Alex Lawler. Edición de David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)