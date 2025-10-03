OPEP+ se prepara para otra alza de producción: Arabia Saudí y Rusia debaten el tamaño, fuentes

Por Ahmad Ghaddar y Olesya Astakhova

LONDRES/MOSCÚ, 3 oct (Reuters) -

Ocho países de la OPEP+ probablemente aumenten aún más la producción de petróleo a partir del domingo, con Arabia Saudí, líder del grupo, presionando a favor de una gran alza para recuperar cuota de mercado y Rusia sugiriendo un incremento más modesto, dijeron cuatro personas con conocimiento de las conversaciones.

Rusia y Arabia Saudí, los dos mayores productores de la OPEP+, han discrepado en ocasiones en los últimos años sobre la magnitud de los aumentos de la producción, pero al final han llegado a un consenso.

Moscú preferiría que el grupo aumentara la producción en 137.000 barriles diarios a partir de noviembre, lo mismo que en octubre, para evitar presiones sobre los precios del petróleo y porque tendría dificultades para aumentar la producción debido a las sanciones, según dos de las fuentes.

Arabia Saudí preferiría duplicar, triplicar o incluso cuadruplicar esa cifra: 274.000 bpd, 411.000 bpd o 548.000 bpd, respectivamente, ya que tiene capacidad a la mano y quiere aumentar su cuota de mercado, dijeron las fuentes.

La OPEP no tiene previsto aumentar la producción en 500.000 bpd, dijo el grupo el martes, que no respondió a la petición de más comentarios.

Las autoridades de Arabia Saudí y Rusia no respondieron de inmediato a consultas.

La OPEP+ ha dado marcha atrás en su estrategia de recortes de producción desde abril para impulsar la cuota de mercado y en respuesta a la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que busca precios del petróleo más bajos.

En su punto álgido, las reducciones totales de producción de la OPEP+ ascendieron a 5,85 millones de bpd, compuestas de tres elementos: recortes voluntarios de 2,2 millones de bpd, 1,65 millones de bpd por parte de ocho miembros y otros 2,0 millones de bpd por parte de todo el grupo.

Los ocho productores tenían previsto retirar totalmente uno de esos recortes -el de 2,2 millones de bpd- a finales de septiembre, y en octubre comenzar a deshacer la segunda capa de 1,65 millones de bpd con el aumento de 137.000 bpd.

Los ocho países de la OPEP+ celebrarán una reunión en línea el domingo, informaron el viernes dos fuentes. (Reporte de Alex Lawler, Ahmad Ghaddar y Olesya Astakhova. Redacción de Alex Lawler y Dmitry Zhdannikov. Edición en español de Javier López de Lérida)