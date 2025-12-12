Ópera perdida de Ennio Morricone debuta en Nápoles tras 30 años

NÁPOLES, Italia (AP) — Por fin, la reivindicación está al alcance de un compositor ganador del Oscar que buscaba demostrar que era tan capaz de dar vida a los grandes teatros de Italia como a las películas crudas de Hollywood.

El viernes por la noche, el Teatro San Carlo de Nápoles presentará la única ópera de Ennio Morricone, "Partenope", tres décadas después de su composición. Está inspirada en la sirena mítica que se ahogó tras no lograr encantar a Ulises, su cuerpo llegó a la orilla y se convirtió en un asentamiento que creció durante milenios hasta convertirse en la ciudad costera de Nápoles.

Cuando Morricone escribió "Partenope" en 1995, ya era el creador mundialmente famoso del tema del Spaghetti Western “El bueno, el malo y el feo” y de bandas sonoras cautivadoras para películas épicas como “Los intocables” y “Érase una vez en América”.

Ganó un Oscar por su trayectoria en 2007, pero sus composiciones nunca resonaron en los sagrados salones de las casas de ópera, vistas en su país natal como el escalón musical más elitista. Para su gran pesar, “Partenope” acumuló polvo durante décadas; Morricone murió sin verla representada.

"Al final, interpretó como una señal del destino el hecho de que no debutaría en el mundo de la ópera", dijo Alessandro De Rosa, un colaborador cercano que coescribió la autobiografía de Morricone, en una entrevista. “Estoy seguro de que si estuviera vivo ahora, habría aceptado el desafío y habría dialogado con la orquesta y el director, incansablemente, como un niño”.

Sonidos napolitanos

La directora Vanessa Beecroft y el director de orquesta Riccardo Frizza tuvieron que encontrar su camino a través de la obra visionaria sin el beneficio de esas notas.

"Habría sido maravilloso poder hablar con Morricone sobre sus elecciones musicales... pero tuvimos que entenderlas a partir de lo que nos dejó e intentamos interpretarlas de la mejor manera", dijo Frizza.

Por ejemplo, eligió no usar violines en esta orquesta, prefiriendo en su lugar flautas, arpas y trompas, que aparecen en la mitología griega, explicó Frizza.

"Entonces tienes los instrumentos modernos, muchos de percusión, con los sonidos napolitanos proporcionados por panderetas y putipu’", añadió, refiriéndose a un tambor de fricción utilizado en la música folclórica local.

El Teatro San Carlo estaba lleno de expectación el jueves por la noche, mientras los napolitanos asistían a un ensayo abierto. Las entradas gratuitas se agotaron en pocas horas.

"Fue una espera tan larga, por eso estamos aquí hoy", dijo Alfonso Ieneroso al entrar al teatro.

Leyenda local

La mítica Partenope es parte de la cultura de Nápoles, la tradición sugiere que su voz representa el espíritu perdurable de la ciudad. El asentamiento griego original fue nombrado en su honor. Se la representa en monumentos como la Fontana della Sirena, una fuente que se ha convertido en uno de los símbolos de la ciudad. Los niños pequeños a lo largo del Golfo de Nápoles, viviendo bajo la sombra del Monte Vesubio, aprenden la leyenda de Partenope de sus padres.

Y al igual que la ópera de Morricone, Nápoles misma pasó décadas deprimida y pasada por alto, pero está disfrutando de un resurgimiento: la ONU reconoció a sus pizzeros como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad; apareció en listas de destinos imprescindibles de medios extranjeros; las novelas napolitanas de Elena Ferrante fueron aclamadas como bestsellers que se convirtieron en una serie de HBO; y su equipo de fútbol se llevó el trofeo de la liga nacional en 2023, por primera vez desde que Maradona jugó en los años 1980, y luego ganó nuevamente en mayo.

Nápoles también ha celebrado su 2.500 aniversario este año, y la ópera de Morricone marca la culminación de las festividades. La protagonista en su adaptación es una mujer que, después de que su esposo muere y se separa de su mejor amiga, rechaza el consuelo de ser transformada en una constelación distante. En cambio, pide a los dioses que le permitan extender sus alas a lo largo del golfo sobre el cual surgirá una ciudad inmortal.

La producción explora el vínculo entre la antigua leyenda y la identidad moderna de la ciudad, ya que dos sopranos encarnan a Partenope simultáneamente, reflejando su doble naturaleza como cuerpo y mito.

El tormento

Morricone originalmente compuso la ópera de un acto, sin cobrar, para acompañar un libreto de los autores Guido Barbieri y Sandro Cappelletto para un pequeño festival en Positano, justo al sur de Nápoles en la costa de Amalfi. Pero no llegó a realizarse, el festival quebró y Partenope fue archivada.

Hubo varios intentos de revivir su obra, incluido uno entre 1998 y 2000 con el Teatro Massimo de Palermo. Pero ese proyecto finalmente naufragó cuando no se pudo asegurar un director.

"En esos años, Morricone tenía el tormento de no ser aceptado como compositor de lo que él llamaba 'música absoluta', ya que se le identificaba con sus populares bandas sonoras de películas", dijo Barbieri, uno de los autores del libreto, en una entrevista. Cappelletto dijo que, en una conversación con los dos autores en 2017, tres años antes de su muerte, Morricone parecía "en paz" con su carrera musical.

Partenope ha inspirado varias producciones a lo largo de los siglos, incluidas óperas de renombrados compositores como George Frideric Handel y Antonio Vivaldi en el siglo XVIII, y una película de 2024 del director ganador del Oscar Paolo Sorrentino. La obra de Morricone finalmente cobra vida para unirse a sus filas.

"Fue un gran placer escuchar la música de Morricone, la verdadera protagonista de esta ópera", dijo Giovanni Capuano, un estudiante de cine de 26 años, después del ensayo del jueves. "Su espíritu ha regresado y nos ha encantado".

