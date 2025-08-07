Opera: Una ópera feminista en el Festival Rossini

Bella, joven (32 años), pero sobre todo, una gran cantante e hija de la famosa soprano Cecilia Gasdia, debutará el 10 de agosto en ese papel, tras haber interpretado con éxito el papel de Hermione en la última edición.

“Un verdadero desafío”, admite en una entrevista con ANSA, “porque ambas óperas fueron escritas por Rossini para Isabella Colbran, quien más tarde se convertiría en su esposa. Una cantante formidable, cuya voz, dotada de un amplio registro, era capaz de pasar de los agudos de una soprano ligera y dramática a los graves de una mezzosoprano. Además, en comparación con Hermione, el papel es mucho más largo y exigente porque combina el rol dramático y la suavidad vocal con un final feliz y alegre de gran agilidad y brillantez, tal como deseaba el público napolitano para el que fue escrita, lo cual no tiene nada que ver con el resto de la ópera. Por eso también me alegra poder interpretarlas en el orden en que fueron escritas”.

“Por suerte -bromea- como mi madre fue una gran intérprete de Rossini, comencé a sentirlo desde que estaba en el vientre materno y desarrollé un gran amor por el compositor, que creció con el canto, refinando mi técnica vocal e interpretativa”.

Ambientada en el hipotético reino de Lesbos, la historia narra la historia del rey Polidoro (Marko Mimica), quien es escondido por su hija Zelmira en una tumba para salvarlo de la muerte tras ser depuesto por el usurpador Azorre. Pero Azorre es asesinado por Antenor (Enea Scala), quien, junto con sus secuaces, persigue al rey, culpando a Zelmira de haberlos matado a él y a Azorre.

Es rescatado por Ilo (Lawrence Brownlee), esposo de Zelmira, quien llega con sus guerreros para asegurar un final feliz.

En cuanto a la actuación, a pesar de un libreto que no es ni de los más bellos ni de los más comprensibles, la protagonista no tiene dudas.

"Zelmira será una mujer con una gran fuerza de espíritu, combativa y resiliente, mucho más que sus coprotagonistas masculinos.

Empezando por Polidoro, quien, a pesar de ser rey, no hace nada para salvarse y depende completamente de su hija incluso para alimentarse, hasta su marido, que cree en todos menos en su esposa, y en sus enemigos, dispuestos a atacar cobardemente desde las sombras", explicó la soprano.

"En este sentido -asevera Bartoli- podemos llamarla una obra feminista, porque quienes destacan por su valentía y determinación son las mujeres: Zelmira y su confidente Emma (Marina Viotti)".

La protagonista, dirigida por Calixto Bieito, aparece primero con uniforme militar y luego enjaulada con una enorme falda decimonónica, símbolo de la prisión en la que los conspiradores la encerraron, en una escenografía abstracta con un gran escenario móvil en el centro que también alberga la orquesta del Teatro Comunale di Bolonia, dirigida por Giacomo Sagripanti, junto con el Coro del Teatro Ventidio Basso, que se desplazará a diversos espacios del Auditorio.

Los protagonistas se moverán entonces por todos los lados del escenario, ofreciendo al público diferentes puntos de vista, mientras que una estatua de Azores, como el ángel de la muerte, estará siempre presente en el escenario, desde cuyos recovecos se podrá ver la tierra y el agua, así como los lugares de la acción.

Aunque el libreto de Andrea Leone Tottola no lo incluye por temor a la censura, la producción también incluye la escena de inspiración mitológica de Zelmira amamantando a su padre con su leche materna.

"Es una escena planeada, pero solo será evocativa. No me pagan lo suficiente para desnudarme", concluyó Bartoli entre risas. (ANSA).